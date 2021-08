Tenemos las pruebas del robo de Alba Díaz del vestido ‘cut out’ de Zara que llevó Vicky Martín Berrocal este verano

¿Quién no copió e incluso robó del armario de su madre algún vestido o falda? Tenemos que admitir que las madres tienen un estilo muy personal y que está siendo observada por expertos en moda. El mejor ejemplo es Vicky Martín Berrocal y todos los looks que llevó este verano. Cada una de las prendas, era mucho mejor y lo más importante, ella sabe cómo potenciar su figura. Alba Díaz, su hija, sabe que su madre es un referente en estilo y no dudó ningún momento en coger el vestido de su madre. ¡Normal!

Seguro que lo recuerdas, es un vestido de la colección de verano de Zara. Duró muy poco en tienda, porque tenía las mejores tendencias: cut out y midi. No podemos dejar pasar la manga acabada en frunces en hombro. Estamos convencidas de que ya tienes este vestido en tu armario, y si no estás a tiempo de tenerlo para las últimas noches de verano. El detalle cut our destaca la cintura y tanto la madre e hija, saben qué es un plus para mejorar el outfit.

Historia donde Alba Díaz lleva el vestido de Vicky Martín Berrocal.

Esta historia que colgó Alba Díaz en su Instagram es la prueba del delito. Está haciendo los viajes de última hora y para ir cómoda y guapa, pidió prestado el vestido más bonito de Zara.

Normal que Alba Díaz esté enamorada de este vestido. El estampado floral es especial y podemos apostar que con unas botas XL quedaría genial ¡Atrévete!

Si quieres recordar cómo era esta vestido que Vicky Martín Berrocal lució para presumir de tipazo, te lo contamos a continuación:

VESTIDO CUT OUT FLORES BORDADAS (39,95€)

Vestido midi de Zara