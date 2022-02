Julia Janeiro y su novio Tommy Rossi se comen a besos

Atrás quedaron las polémicas por sus anteriores relaciones, Julia Janeiro demuestra que su relación con Tommy Rossi va viento en popa. Alejada del foco mediático y disfrutando de una tranquilidad que no había tenido desde que cumpliese la mayoría de edad, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario disfruta de una bonita historia de amor junto al futbolista italiano.

Tanto es así que la Juls, como así la conocen sus familiares y amigos, se muestra de lo más cómoda en el círculo del italiano, y en numerosas ocasiones se ha dejado ver apoyando desde las gradas a su chico. Incluso acompañada por la familia de Tommy Rossi, con los que parece llevarse a las mil maravillas.

Completamente integrada en la familia de su novio y demostrando que lo suyo va en serio, Julia Janeiro y el jugador del Getafe han publicado su primera foto juntos en redes sociales.

Totalmente conjuntados con ropa comfy y las mismas zapatillas de la marca Off White (valoradas en 490 euros), la pareja ya no se esconde y se come a besos públicamente. Una complicidad que demuestra el momento tan dulce que están viviendo juntos.