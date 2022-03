Kiosco: Nieves Álvarez, Concha Velasco, Ana María Aldón y Omar Sánchez, protagonistas de las revistas del corazón

La “top model” española Nieves Álvarez ha viajado a París, epicentro la semana pasada de la moda, junto a su nueva pareja, Bill Saad, un reconocido hombre de negocios y filántropo de origen libanés, con el que vive una romántica historia de amor desde el pasado septiembre, según publica hoy en exclusiva la revista ¡Hola!. Las familias, además, ya se conocen.

París ha sido testigo también de una nueva relación: Andrés Velencoso y Candice Swanepoel han sido fotografiados en actitud cariñosa en los jardines de las Tullerías de la Ciudad de la Luz. La Semana de la Moda de París no solo nos ha dejado un desfile de estrellas y momentos inolvidables y nos ha desvelado cómo serán las tendencias que llevaremos la próxima temporada, sino que también ha sacado a la luz esta relación que nadie nos esperábamos.

Por otro lado, el Rey Don Juan Carlos escribe una carta a Felipe VI, ‘Majestad, querido hijo”, para comunicarle su decisión de no volver a España. “Prefiero continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida”. En agosto de 2020, el Rey Don Juan Carlos se retiró para salvaguardar la Monarquía, y ahora, aunque su horizonte judicial quedaba despejado la pasada semana, seguirá manteniendo su rumbo para no hacer daño a la Corona ni a Felipe VI. Aun echando mucho de menos a su familia, a sus amigos y a su país, la posibilidad de un regreso definitivo ha quedado suspendida, según publica también en portada ¡Hola!

Semana

La revista Semana publica que la actriz Concha Velasco lleva un mes en una residencia, en uno de los barrios más céntricos de Madrid, tras consensuar este paso con sus hijos y su médico: “Hemos decidido que es lo mejor para mí”, confiesa la propia actriz.

Además, en el nuevo número de la revista, Olga Moreno vuelve a sonreír. La sevillana se está refugiando en sus amigos, con los que salió a comer por Málaga y con los que disfrutó de una comida de lo más animada.

la familia de Almudena Cid carga contra Christian Gálvez por su nueva relación con Patricia Pardo y Paz Padilla se refugia en su hija Anna Ferrer tras su despido de Mediaset. La humorista y presentadora se plantea denunciar al medio por despido improcedente.

Lecturas

Ana María Aldón SÍ cree a Rocío Carrasco: Gloria Camila y Rocío Flores le dan la espalda. La esposa de José Ortega Cano ha mostrado su apoyo a Rociíto y esto le está pasando factura. Aldón, que creció en un hogar destrozado por los malos tratos, le marcó el terrible testimonio de Rocío Carrasco. Gloria Camila y Rocío Flores no se lo perdonan

Diez Minutos

La revista publica esta semana en exclusiva las imágenes de Omar Sánchez, el ex de Anabel Pantoja, divirtiéndose con una atractiva morena. Un mes después de hacerse pública su separación de Anabel Pantoja, el canario empieza a recomponer su vida. Muy bien acompañado de una atractiva morena ha pasado los días de carnaval en su tierra. ¡La química entre ellos salta a la vista…!, puntualiza Diez Minutos.

Además, Sol Macaluso, la reportera que se ha convertido en protagonista involuntaria de las noticias, afirma que “Me emocionó muchísimo que Piqueras llamara a mis padres para felicitarles por mi trabajo”. La periodista argentina que informa para Mediaset de la invasión rusa ofrece más que datos de una guerra. Lo suyo son los relatos humanos, como el de su guía, cuya hija ella consiguió traer a España. Te ayudamos a conocerla un poco mejor. #Hearstforpeace