El ex de Ana María Aldón: “Me enteré de los cuernos por la prensa”

El matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón está en el punto de mira. La pareja está pasando sus horas más bajas y no está atravesando por su mejor momento. Aunque siempre han mostrado una imagen muy unida, sus inicios tampoco fueron muy fáciles.

Ana María Aldón, antes de estar con el diestro, tenía una relación con Juan Montiel, un hombre también dedicado al mundo del toreo. En 2012, el ex de la andaluza se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para contar que le había dejado por Ortega Cano. El que fue pareja de la mujer de Ortega Cano, dejó en muy mal lugar a la colaboradora de ‘Viva la vida’ e intentó desenmascarar a la madrastra de Gloria Camila.

Juan Montiel estaba muy resentido con Ana María Aldón porque se enteró de su nueva relación sentimental por la prensa, y, tras conocer la noticia, no dudó en llamar al programa de ‘Sálvame’ para hablar sobre la mujer de Ortega Cano. El banderillero contó que había estado cuatro años con la exsuperviviente y que le dejó sin ninguna explicación. “Se fue a trabajar y no ha vuelto”, confesó el ex de la mujer del torero.

José Ortega Cano y Ana María Aldón

Para él, fue un duro golpe el enterarse de que, la que había sido su novia, le había dejado para empezar un romance con José Ortega Cano y explicó cómo se sentía: “Tengo seis cornadas en mi cuerpo y la que me ha dado ella es la más gorda de toda mi vida”, dijo. Los amigos del ex de la mujer del diestro también le dedicaron unas palabras, que no le dejaban en muy buen lugar. “Lo que esta señora ha hecho con Juan Montiel es una puñalada trapera, sin darle una explicación. Su currículum es bastante negro. Yo la definiría como una persona fría, calculadora y que tiene afán de poder”, decía uno de ellos.

“Es una mujer fría y calculadora. Tiene algo que atrae a los hombres hasta el extremo de arruinarlos (..) Siempre los busca que tengan pareja, dinero y poder (..) Los absorbe al máximo y, cuando los arruina, les da la patada y se va”, calificaba así a Ana María Aldón la sobrina del banderillero. “Me enteré por la prensa de los cuernos con Ortega Cano”, afirmó Juan Montiel en ‘Sábado Deluxe’, dejando en muy mal lugar y en evidencia a la actual mujer del torero.