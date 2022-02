Emma García llora la muerte de su padre: “No hay palabras”

Día triste para Emma García. La presentadora de ‘Viva la vida’ ha sufrido la perdida de su padre, tal y como ella misma ha revelado a través de su cuenta de Instagram. “No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita. Tu despedida ha sido difícil, pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado”, ha escrito la de Guipúzcoa en sus redes sociales, junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparece de pequeña jugando con su padre en la playa. “Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa. Diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor”, ha añadido la periodista.

A Emma García le reconforta pensar que su padre seguirá muy cerca de ella, esté dónde esté. “No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba. Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero”, ha concluido la que fuera presentadora de ‘A tu lado’ en su despedida pública. Algunos rostros conocidos ya le han manifestado sus condolencias, como Carlota Corredera, que le ha enviado “un abrazo muy fuerte”, o Rafa Mora, colaborador de ‘Sálvame’, que ha respondido a la publicación con su “más sentido pésame”.

Han de ser momentos especialmente complicados para Emma García, que aunque no suele profundizar en detalles sobre su vida privada, sí que ha recalcado la buena relación que tenía con su padre en más de una ocasión. “Me emociono, sobre todo por mi padre. Nunca tengo tiempo para decirle lo mucho que le quiero y el referente que es para mí. No conozco a una persona más bonita. Siempre está ahí, para sus hijos. Y nunca encuentro el momento de decírselo”, dijo recientemente en ‘Viva la vida’, derramando alguna lágrima por la emoción del momento.

Aunque Emma García no ha querido explicar las razones de la muerte de su padre, todo apunta a que sus problemas de salud venían de lejos. Hace pocos meses, fue ella misma quien recordó en ‘Viva la vida’ un irreverente momento que vivió mientras acompañaba en la UVI “a un familiar”, y aunque por aquel entonces no reveló de quién se trataba, los últimos acontecimientos indican que podría ser su padre. “Estaba acompañando a un familiar, y llegó una persona, alguien que trabajaba en el hospital, y me pidió una foto”, relató la periodista, que finalmente aceptó a fotografiarse con el inesperado fan.