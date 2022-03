Arturo Valls: “Iba para periodista y he acabado imitando a Shakira”

Seguro que se acuerdan de la serie de humor «Camera Café». Pues trece años después de su despedida de la pequeña pantalla vuelve convertida en película, dirigida por Ernesto Sevilla y disponible en cines a partir de este viernes. Los nostálgicos volveremos a disfrutar de nuevo de las peripecias de Jesús Quesada, Victoria de la Vega y Julián Palacios, entre otros personajes de la mítica oficina, que cada noche se reunían frente a la máquina de café para hacer reír al espectador.

Fiel a su propósito de fomentar los encuentros, Mahou quiso estar presente en este reencuentro tan especial entre los protagonistas de «Camera Café», gracias al cual LA RAZÓN charló con uno de ellos, Arturo Valls, que además de formar parte del elenco, también produce el filme.

¿Cómo surgió la idea?

Mi socio me llama un día diciendo que ha recuperado los derechos de la serie, que si me apetece que lo hagamos. Era una idea que siempre había sobrevolado nuestras cabezas, pero en este momento se encendió la mecha. Y después de cinco años con muchas dificultades, aquí estamos.

¿Cómo ha sido el reencuentro?

Muy emocionante ver a los compañeros, ver que no estábamos tan mal y sobre todo, recuperar a los personajes. Ver cómo eras poseído otra vez por el personaje que todo el mundo tenía super asimilado. Fue increíble.

Reencuentro de los actores de "Camera Café" FOTO: Mahou

Cuánto ha cambiado la vida de Jesús Quesada, su personaje: de rey del escaqueo a director... ¿en quién se ha inspirado?

Hay mucha gente que vemos que está en puestos importantes y no sabes cómo han llegado hasta ahí... Quesada pasa de un puesto a otro por arte de magia, un golpe de suerte mágico... no te puedo contar más.

En el tráiler vemos un póster del ex político Albert Rivera...

Albert Rivera es su ídolo, se le aparece y todo... esto es «spoiler». Pero no es el de verdad, se lo propuse y no quiso.

¿Qué nos ha pasado que, de pronto, sentimos la necesidad de reunir a todas esas series que nos hicieron pasar tan buenos momentos y devolverlas de nuevo a la pantalla?

Por una parte hay una necesidad de generar contenido a lo bestia. La razón no son la falta de ideas, pero de repente hay como una nostalgia... Aunque eso tiene su peligro porque a veces los reencuentros... hay cosas que envejecen mal. Nosotros nos hemos empeñado en mantener la esencia de la serie, pero vamos más allá... Ofrecemos algo más. Ya no es el plano fijo delante de la maquina de café, el propio tono cambia con momentos más surrealistas. El lenguaje audiovisual ha cambiado y había que cambiar la serie.

¿Ha visto ya la película su hijo y su mujer? ¿Qué le dicen?

Patricia sí la ha visto, está muy contenta y muy orgullosa. Le gustó mucho, es como un parque de atracciones, pasan cosas muy divertidas... es como una mascletá. Mi hijo no la ha visto todavía.

¿Cómo lleva su hijo, Martín, ver a su padre en pantalla?

Ya lo tiene muy interiorizado, ya casi no me hace caso... está a otras cosas. Lo normaliza y lo lleva muy bien.

¿Le gustaría seguir sus pasos?

En principio no, le gusta mucho el deporte y habla de periodismo deportivo... Fíjate que era mi primera vocación y mira como acabé. Yo iba para periodista, estudié periodismo y me gustaba el periodismo deportivo, y he acabado imitando a Shakira y tirando a gente por un agujero (‘¡Ahora Caigo!’) , nunca sabes... (risas).

Arturo Valls durante el reencuentro de los actores de "Camera Café" FOTO: Mahou

He visto que ha habido un malentendido con una supuesta hija suya que figura en internet...

Sí, sí. Pues no la conocemos y ya la queremos, mis padres me dicen que cuándo la llevo a comer con ellos (risas). Cosas de la Wikipedia, no sé.

Recientemente ganó un Goya por el cortometraje «Tótem Loba», sin embargo, hay medios que aseguran que su productora solo tiene pérdidas. ¿Qué hay de cierto en esto?

No sé de dónde se han sacado eso... lo vi el otro día por encima y no entendí nada... pero no. En principio estoy contento con mi carrera como productor. No me he forrado, eso sí que es verdad, pero no he perdido dinero. Así que, por suerte, no tengo ese problema. Mientras que en programas y televisión piensas más en la rentabilidad, en la ficción me gusta apostar y arriesgar un poco con el producto y las pelis, pero sin perder dinero, siempre con un colchón para que no suceda.

Periodista, presentador, actor, productor, padre, esposo... ¿en qué faceta se siente más cómodo?

En la de disfrutar de la vida. Intento que todas se lleven bien, es importantísimo tener buenos amigos, tener inquietudes, hobbies, hacer viajes... cosas que te emocionen y te ilusionen igual que tu último trabajo o última película. Me siento a gusto en todas las facetas.

¿Cuánto ha cambiado la vida de Arturo Valls en estos 13 años?

La llegada de Martín... la paternidad cambia muchas cosas. Dejas de pensar solo en ti mismo, se acaba el egoísmo por completo. Pero, por otra parte, no he dejado de hacer cosas que hacía cuando no era padre. Me veo como el chaval de 20 años todavía. Además no he tenido altibajos en el trabajo y eso es un privilegio, es algo que puede pasar en cualquier momento, pero por suerte todavía no.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Está pendiente de estreno una sitcom carcelaria de Atresmedia, ‘Dos años y un día’, que protagonizo y produzco, y ‘True Story’, un programa que he hecho con Ana Morgade para Amazon. Un formato muy original con gente famosa que viene a contarnos anécdotas, que las recreamos, y está muy divertido.