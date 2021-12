La sorpresa del regreso de «Camera Café»

No, no será en formato serie, pero el espíritu de la icónica serie Camera Café vuelve. Lo hará en forma de largometraje pero mantendrá muchos detalles de la ficción que conquistó a millones de españoles en televisión. Del elenco casi todos repiten y estarán capitaneados por Arturo Valls. El actor y presentador valenciano es al que más le ha cambiado la vida en esta última década, ha trabajado como actor, presentador y hasta productor. De hecho, presentaba también hace unos días la nueva serie de HBO «Sin Novedad».

Pero el universo de Camera Café experimentará con nuevas escenas, su escenario no estará limitado a la sala de café, sino que se conocerá el resto de la oficina y parte de la vida privada de los carismáticos personajes. Esto permitirá mayor variedad de planos, más allá del plano general en el que se narraba toda la serie original.

Sin embargo, además del elenco que repetirá respecto a la serie, la productora ha dejado para el final una última sorpresa, que no había revelado hasta la emisión del trailer oficial, la participación de Ibai Llanos, entre el reparto. Además, por el trailer, parece que no interpretará ningún personaje, sino que hará de sí mismo en su faceta de streamer. Ibai todavía no había debutado como actor, aunque cada vez experimenta más con nuevos formatos. Sin ir más lejos, este año celebrará unas particulares campanadas recuperando la figura de Ramón García.