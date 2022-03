Miguel Báez “El Litri”, otra (gran) boda de postín para el eterno niño bien del toreo

Miguel Báez Litri, de 53 años, se casa por segunda vez. Lo hará con Casilda Ybarra, una experta en Historia del Arte de 41 años, soltera y sin hijos. Una noticia que no ha sorprendido a los íntimos pero sí a miembros de ambas familias que desconocían que la fecha de boda estaba tan cerca. Será a finales del mes próximo una vez que finalice la Feria de Abril, como publicaba el suplemento LOC. Como estipula la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Sevilla, esta vez la fiesta de las casetas, los farolillos y el pescaíto está fijado entre el 1 y el 7 de mayo. Con lo cual la pareja podría aprovechar esos días para hacer su presentación oficiosa acudiendo tanto a la Maestranza como pasear por las calles del Real de la Feria.

El torero nunca ha querido exposición mediática más allá de lo que iba aparejado en su etapa activa ser cabeza de cartel taurino. O cuando acompañaba a su ex mujer Carolina Adriana Herrera a las fiestas sociales. Cuando le preguntábamos los periodistas si le gustaban ese tipo de convocatorias contestaba con una sonrisa en plan «es lo que hay». Una vez que llegó el divorcio en 2017 aparcó ese aspecto más mundano de su vida. Ya no había necesidad y por lo tanto se hizo invisible en los eventos promocionales. En cambio no fallaba en las convocatorias organizadas por algún miembro de su familia, ya fueran las hijas de Mayte Spinola y Graciliano Barreiros, o alguno de los cinco primos Oriol. Su tía Carmen está casada con Luis Javier Oriol hijo del que fuera presidente del Consejo de Estado Antonio María Oriol y Urquijo, secuestrado por el GRAPO. Todos ellos con los padres al frente mantienen una relación indestructible. Y donde no fallaba nunca, salvo por motivos relacionados con el trabajo era su visita fija al Romeral, la casa de su tía Mayte Spínola en la localidad madrileña de Aravaca.

Manuel Báez «Litri» recibió ayer el Premio Candil

La mecenas y pintora y fundadora del Grupo Pro Arte y Cultura organiza todos los años una convocatoria cultural para entregar a personajes relevantes en diversos apartados profesionales y solidarios las Medallas de Oro. En la primavera de 2018 recogió el suyo como patrón de la Fundación Alala. Ya estaba separado y acudió sin compañía femenina con lo cual y echando cuentas aún no conocía a la que en breve se convertirá en su mujer en una boda civil que no será multitudinaria. Según cuentan desde su círculo de amigos a quien esto escribe «así lo quieren los dos y así lo harán». A Micky, (así le llaman) como al resto de su familia lo que menos les gusta es llamar la atención. Por eso, esta historia se ha llevado en secreto.

Buen ojo empresarial

Miguel Báez perdió su exposición pública cuando se jubiló oficialmente de los ruedos. Aunque sigue toreando en capeas y acudiendo a los tentaderos que organizaba (y organiza) su gran amigo Enrique Ponce, en su finca La Cetrina. Él abandonó el mundo del toro profesional por el empresarial. Aseguran que una de sus cualidades es el buen ojo que tiene para comprar y vender activos inmobiliarios. Sirva como ejemplo la venta de la finca propiedad del padre, «Hacienda El Vadillo», en Sevilla, por más de siete millones o la suya propia «Los Guateles», en Aliseda (Cáceres) por una cifra importante. Junto a estos cambios de propiedad inmobiliaria también se encuentran las joyas de la corona para uso y disfrute. Una de ellas es la casa de El Rocío. Retomando la noticia de actualidad, que será la próxima boda, Litri y Casilda Ybarra, muy poca gente estaba al tanto de que la historia de amor tenía fecha nupcial. Unos amigos comunes les presentaron hace tres veranos en la localidad de Punta Umbría, donde Litri pasa parte de los veranos en un espectacular chalet junto a la ría y en plena línea de playa. Una propiedad que Litri adquirió en 2014 cuando estaba casado con Carolina. Ponce será (si no hay cambios de última hora), una de las personas que lo acompañe el día de su boda civil con Casilda Ybarra a la que conoce desde el principio del romance.