La noche más especial de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, ajena a cualquier polémica familiar

Rocío Carrasco y Fidel Albiac han disfruta de una velada inolvidable en pareja. El matrimonio ha asistido al concierto del músico jerezano Manuel Alejandro en el Teatro Real de Madrid, autor y compositor de canciones como ‘Señora’ o ‘Se nos rompió el amor’, de Rocío Jurado. Como era de esperar, la hija de la artista no quiso perderse el evento, ya que era la primera vez que el músico se subía a un escenario para interpretar sus canciones.

A la salida del espectáculo, Rocío Carrasco declaró que había sido un concierto maravilloso. “He disfrutado muchísimo”, decía a la prensa. Emocionada, ha reconocido que ver al músico en directo es “como verla a ella”, haciendo clara alusión a su madre. “Ha sido un día maravilloso, un día para la eternidad del maestro de los maestros”, contestaba así a los medios de comunicación que la esperaban en la puerta.

A pesar de haber sido muy amable con todos los periodistas que estaban esperándola, solo ha respondido a las preguntas relacionadas con el concierto y ha evitado, a toda costa, contestar cualquier otro tema relacionado con su familia. Rocío Carrasco había ido a un concierto y no quería entrar en polémicas sobre otros temas que no fuesen sobre el espectáculo de Manuel Alejandro.

Rocío Carrasco, Isabel Jiménez y Mercedes Milá FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

La hija de Rocío Jurado no ha querido responder a nada relacionado con su hija Rocío Flores ni a nada que tuviese que ver con Antonio David Flores. Así se lo hacía saber a la prensa que, al escuchar las preguntas, ha decidido zanjar el tema y continuar con su velada con Fidel Albiac por Madrid.

Aparte de la asistencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, concierto tuvo también otros grandes invitados de honor que no quisieron perderse la cita con Manuel Alejandro. David Bisbal, Rosanna Zanetti, Pastora Soler, Víctor Manuel y Miguel Poveda, entre otros muchos más, fueron algunos de los asistentes al espectáculo.

El músico y compositor tuvo una larguísima relación profesional con Rocío Jurado y compuso muchos de los temas más icónicos de la artista. Así hablaba Manuel Alejandro de ella en ‘El hormiguero’: “Era muy cariñosa, fenomenal. Con los artistas me tengo que enamorar de ellos y creer en ellos y en su futuro. Si conoces muchísimo a una persona, ya no te dice nada. Me gusta conocerlos lo justo”.