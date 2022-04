Will Smith ingresa en rehabilitación por voluntad propia tras la bofetada a Chris Rock en los Oscar

Todavía no han pasado diez días desde el incidente, pero la sucesión de noticias no ha parado en ningún momento alrededor de Will Smith, su esposa Jada Pinkett-Smith y el cómico Chris Rock, al que el actor agredió en plena ceremonia de los Premios Oscar tras hacer un chiste sobre su pareja. Tras el primer espectáculo de Rock, en el que evitó pronunciarse sobre el incidente del bofetón, o las declaraciones defendiendo a su padre de Jaden Smith, ahora el tabloide británico “The Sun” informa que Will Smith habría entrado en una prestigiosa y ultra secreta clínica de rehabilitación psicológica en Estados Unidos. Según las fuentes de esta publicación, ciertamente poco fiable en esta materia pero reputada en desvelar los trapos sucios de los famosos, el actor habría pedido el ingreso de manera voluntaria para gestionar el estrés que le llevó primero a actuar de forma violenta y luego a sufrir crisis de ansiedad periódica por la repercusión de los hechos.

La noticia llega apenas unos días después de conocer que Smith, en plena vorágine de lo “cancelatorio” habría perdido los millonarios contratos que le ligaban a una nueva entrega de la saga “Bad Boys” y a Netflix, compañía con la que había trabajado en la reciente “Bright”. De hecho, hasta cuatro películas han paralizado su fase de pre-producción para analizar el impacto que tendría la presencia de Smith en su campaña publicitaria y este movimiento del actor, filtrado por el medio británico, encaja con la estrategia de protección que está llevando a cabo su equipo de publicidad y que comenzó con una disculpa pública para seguir con la renuncia del actor a su puesto como académico en la institución que entrega los Premios Oscar.

Más allá del gesto, lo cierto es que Smith seguirá formando parte del sindicato de actores, lo cual le permite ser nominado de nuevo, ganar otro Oscar y, al final, ser parte todavía de las campañas en las que se deciden los mejores de cada año en Hollywood. Ese “arrepentimiento”, más público que factual, ha hecho que Smith se vuelva un nuevo apestado por la industria y que, en cierto modo, todos quienes dudaran de sus intenciones o sus capacidades puedan ahora rechazarle con la aprobación de la opinión pública. Este ingreso, del que se desconocen más detalles oficiales y que sus agentes todavía no han comentado de manera pública, podría esconder un trastorno de salud mental del que poco sabemos y que, sin embargo, ya se está sometiendo a juicio.