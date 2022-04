El ocaso de Will Smith: Netflix y Sony paralizan sus proyectos con el actor

Nos estamos quedando sin Will Smith. El actor está protagonizando un ocaso que, alimentado con la exposición que actualmente se exige en la era digital, parece cada vez más irreversible. Y es que cada vez son más las demostraciones de que Hollywood le está cerrando las puertas al que acaba de ganar un Oscar a Mejor Actor por “El método Williams”. La bofetada que Smith propinó al humorista Chris Rock durante la gala de los prestigiosos premios después de que éste bromease con la alopecia de Jada Pinkett, le está saliendo bastante cara. Una reacción que aún sigue siendo comentada y centro de debate, y que le está costando a Smith tanto su prestigio como intérprete como el futuro de su carrera profesional. A su reciente dimisión de la Academia de Cine de Hollywood, se le añade un nuevo espaldarazo: Netflix y Sony han decidido cancelar sus proyectos con Smith.

Si normalmente a un actor que gana un premio tan prestigioso como un Oscar le suelen llover los contratos y reconocimientos, esta vez Smith está viendo cómo se le cierran cada vez más puertas. Primero ha sido la plataforma de “streaming” la que ha decidido frenar la producción de la película “Fast and loose”, que iba a ser protagonizada por Smith. Una cinta que ya estaba envuelta en polémica antes de lo sucedido en el Teatro Dolby, pues David Leitch, quien en principio iba a ser su director, decidió abandonar el proyecto para dedicarse al de “Fall guy”, producción de Universal Pictures que cuenta con Ryan Gosling en el reparto.

Según informa “The Hollywood Reporter”, después de la retirada de Leitch Netflix llamó de manera urgente a otro cineasta. No obstante, cuando vio lo que ocurrió en los Oscar, decidió mover silenciosamente el proyecto a un segundo plano. Su trama se iba a ubicar en torno a la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubres que ha liderado una doble identidad, como un mafioso rico y un agente de la CIA arruinado. No obstante, parece que, apunta la publicación, “Netflix desconfiaba de seguir adelante, y no está claro si intentará hacer el proyecto con otra estrella como protagonista”.

Por su parte, Sony también ha decidido prescindir de Smith, pues ha paralizado la producción de “Bad Boys 4″, que, de momento, queda aplazada. En esta cinta, el actor iba a compartir pantalla con Martin Lawrence, y se presentó como la secuela de “Bad Boys for life”, cinta que arrasó en taquilla superando los 420 millones de dólares. Se trata, por tanto, de una de las piezas fuertes de Sony, pero la compañía, según remarcan en “The Hollywood Reporter”, “ha querido poner el proyecto en pausa hasta que las cosas se solucionen”.

Asimismo, la misma publicación señala el inminente estreno de otro proyecto protagonizado por Smith: “Emancipation”, de Apple+. Si bien esta compañía no ha comentado al respecto, la cinta se encuentra en plena post producción, y tenía planificado que se estrenase durante este año.

La razón, antes que la violencia

La carrera de Will Smith, en lugar de consolidarse y dispararse gracias al reconocimiento que obtuvo en la gala de los Oscar, está pendiendo de un hilo debido al incidente, que ha tenido una repercusión internacional. Actualmente, el caso está en investigación por parte de la Academia de Hollywood, que le ha dado al actor un plazo para que presente un escrito sobre lo sucedido. Con esto, la entidad que organiza los Oscar deberá decidir cómo penaliza al actor: si bien éste ya ha dimitido por decisión propia de la Academia -una manera de evitar que le expulsaran-, entre las posibilidades del “castigo” figuran desde la retirada de la estatuilla -que algunos expertos han desmentido o descartado-, a cualquier otra sanción permitida en los estatutos.

“Renuncio a ser miembro de la Academia y aceptaré cualquier otra consecuencia que el Consejo considere apropiada”, declaró Smith cuando lanzó el comunicado de su dimisión. “El cambio lleva tiempo y me comprometo a trabajar para garantizar que nunca más la violencia se imponga a la razón. La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas”.