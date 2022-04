Paquita España: “Pido al Real Madrid la tasación de los trofeos”

Paquita España, hija ilegítima del fallecido Paco Gento, ha requerido al Real Madrid CF sus derechos sobre los mil seiscientos objetos cedidos por su padre al club. Ya se ha contratado a una tasadora y se estima que el valor total podría alcanzar los quince millones de euros, de los que correspondería una novena parte a Paquita, según nos adelanta su abogado, Fernando Osuna. «Hemos decidido ir a por todas - asegura Paquita -, me tienen que dar lo que me pertenece, y como hija tengo derecho a la parte que me corresponda tras la tasación de todo lo que el Real Madrid guarda de mi padre. Tenemos ya una tasadora».

¿Se han puesto en contacto con usted la viuda y los otros dos hijos de Gento para dilucidar lo referente al testamento?

No sé nada de ellos, saben perfectamente que un juzgado ha dictado que soy hija biológica de Paco Gento, pero se hacen los tontos. Están quedando mal. Conmigo se están comportando fatal. Me ignoran, a pesar de que el juez me dio la razón. Es una pena que no quieran que mantengamos una relación… Les guste o no, soy hermana de los otros dos hijos de mi padre. Y tenemos los mismos derechos. Pero la culpa la tuvo nuestro padre, por no querer reunirnos a los tres. Parece que no se enteran de que, legalmente, me deben entregar lo que me corresponde como heredera.

¿Le queda odio o rencor hacia un padre que la ignoró totalmente?

No merece la pena odiar, pero es evidente que nunca quiso saber nada de mi. Como padre y como persona dejó mucho que desear.

Paqui España, hija ilegítima de Paco Gento FOTO: Sandra R. Poveda Sandra R. Poveda

Su abogado, Fernando Osuna, añade que «hemos enviado al Real Madrid un burofax para que aclare qué tipo de relación existe entre la familia Gento y el club, cuántos objetos tienen del jugador, dónde se encuentran, si hay algún tipo de contraprestación entre las dos partes, si hay un depósito oneroso retribuido, o un contrato…».

La familia Gento no quiere saber nada de su clienta.

Nada de nada. Y su abogado no está colaborando con nosotros para arreglar de una vez por todas la situación.

¿El proceso de tasación es muy largo ?

Si el Real Madrid no contesta a nuestro burofax en unos diez días habrá que tomar las medidas pertinentes.

Se habla de un posible monto superior a los catorce millones de euros.

Puede ser que, incluso, supere los quince millones. Y a Paquita le correspondería la novena parte de ese patrimonio, o sea, la tercera parte de la tercera parte.

¿Ha recibido ya alguna cantidad del resto de la herencia?

Absolutamente nada. Aparte de lo que haya en las cuentas bancarias, hay propiedades en Murcia, Cantabria y Madrid. Esperamos que la familia de Gento reaccione de una vez. Porque mi clienta ganó el proceso judicial, eso está clarísimo.

Fue el pasado 21 de enero cuando la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba la sentencia en primera instancia por la que Paquita España tenía derecho a su parte proporcional de la herencia.