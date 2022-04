Mejor condón sanitario que cordón sanitario

No se habla de otra cosa en el Reino, que diría Luis María Anson, y en la alta dirección del PP andan inquietos. Tres horas de conversación en la Moncloa no dan para entender del todo a un tipo tan complejo como Él, así que no tiene nada de extraño que Núñez Feijóo le preguntara a González Pons cómo interpreta lo del cordón sanitario a Vox que el PSOE exige al PP y qué hacer. Cuentan las lenguas viperinas que Esteban, novelista imaginativo y erótico-festivo, le respondió algo así como que habría que responder con sentido del humor: cambiemos el concepto cordón sanitario por el de condón sanitario. Muy atrevido, apuntó Feijóo, ¿y si preguntan por el tipo de condón? Ahí, repuso el vicesecretario, lo tienes a huevo: entonces le pides o exiges a Sánchez que confiese qué clase y marca usa Él con ERC, Bildu y Podemos, si el modelo extralubricado o el espermicida.

Y si esto les parece poco, añadió González Pons, siempre nos quedará ponernos en plan Antoñita Moreno y cantarles a coro aquella popular copla: «Tú quieres que yo te dé/ lo que no te puedo dar/ el cordón de mi corpiño, mi niño/ que no lo puedo cortar». Mejor que a coro, observó Feijóo, que la cante Cuca Gamarra, que tiene mucho garbo y poderío para la cosa de los corpiños. Si queréis que cante, canto, expuso Cuca, pero yo tengo una idea mejor: en esa línea de metáforas profilácticas, podemos emplear también, y quizá sea más vibrante, la idea de «Satisfyer» sanitario: algo que se emplea mayormente en casos de necesidad. ¿Y qué dirán nuestros confesores de eso?, inquirió Núñez Feijóo. Bah, nada, respondió muy relajada Cuca: tres avemarías y ya está.