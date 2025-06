Lara Álvarez da la clave de su ruptura con Perico Durán: “El fracaso es quedarte donde no eres feliz”

Lara Álvarezno entiende una ruptura sentimental como un fracaso. Quizá porque lo importante es intentarlo y ver cómo se desarrollan los hechos. La presentadora ha tratado de tener suerte en el amor en numerosas ocasiones, siempre de manera discreta y dejando a sus novios fuera de la atención mediática. Sin embargo, esta vez sí que ha entendido necesario dar explicaciones sobre lo sucedido conPerico Durán, el último morador de su corazón.

La que fuese estrella de Telecinco hasta dar el salto a La 1 ha querido arrojar luz sobre lo que ha pasado entre ella y el piloto. Han estado compartiendo sus días durante seis meses, pero el pasado 18 de mayo anunció su ruptura. Una pena, pues parecía enamoradísima de él, como así se mostraba en redes sociales como pocas veces antes había presumido de novio. Pero no pudo ser y pronto comprendieron que no estaban hecho el uno para el otro. Esto precipitó su final, del cual ha hablado por primera vez ella, tratando de encontrar el lado positivo a su último revés amoroso.

Lara Álvarez reconoce que “no es fácil”

La presentadora ha permanecido en silencio durante este mes que ha estado en duelo por su ruptura. Desde que a mediados de mayo se confirmase el fin de su historia de amor, ella ha guardado silencio, pero en su último acto público ha decidido hablar. Ha sido en la presentación de su nuevo proyecto televisivo, en TVE, ‘La conexión, un quiz show’. Aquí ha sido preguntada por Perico Durán, pero se ha negado a reconocer qué salió mal y los motivos por los que terminaron rompiendo su noviazgo. Pero sí que ofreció otros detalles.

Lara Álvarez y Perico Durán Instagram

Lara Álvarez reconoce que “el amor consciente no es fácil”, aunque ella entiende que siempre merece la pena intentarlo. Es por eso que no considera su ruptura del piloto como un fracaso, pues “lo único que puede ser un fracaso es quedarte donde no eres feliz”. Aquí radicaría una de las razones principales de su incompatibilidad: “Cuando tú has trabajado, construyes una vida que puedes considerar plena, a excepción de ese compañero de viaje o ese proyecto de vida que quieras construir con alguien. Las relaciones van y vienen”, relativiza.

Y es que tiene en firme que por encima de cualquier amor está su crecimiento personal, en el que sigue inmersa sin descanso. Y no solo en lo sentimental, pues también está apostando fuerte por relanzar su carrera, con el salto a TVE tras un tiempo alejada de los platós y tras salir de Mediaset: “Ha sido un año de descubrimiento personal, aprendizaje, movimiento y recuperar ilusiones perdidas”, sentencia Lara Álvarez, siempre positiva a pesar de los reveses de la vida.