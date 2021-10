Malú sobre Albert Rivera: “Duerme como un rey”

Malú volvía a pisar el “El Hormiguero 3.0″ y lo hacía para convertirse en invitada platino. Esta vez presentaba su álbum “Mil batallas”, que salió a la luz el pasado 22 de octubre después de tres años de parón. En este momento, la cantante ha intensificado su presencia en los medios y, después de ser investigadora en ‘Mask Singer: adivina quién canta’, participa en la nueva edición de ‘La Voz’ como coach junto a Pablo Alborán , Alejandro Sanz y Luis Fonsi.

Malú sorprendió al cambiar el desarrollo habitual del programa de Pablo Motos y comenzarlo cantando en directo la canción “Mil batallas” para luego dar paso a la habitual entrevista. “Me la canto bastante porque al final son mis mil batallas. Para mí es ese encuentro con esa chica que dejas apartada en casa con 16 años, que es la vulnerable, la pequeña, la miedosa, la tímida... Y claro, salir al mundo, hablar con medios de comunicación, subirme encima de un escenario, esa me lo ponía muy difícil. Entonces, muy poco a poco fue creando esa Malú que es más fuerte, más segura y que puede estar delante de todo eso”, explicó sobre el tema. “Yo creo que en estos tres años y pico de parón, donde me han pasado tantas cosas como esa lesión, esa gira cancelada... Algo que probablemente no habría hecho por mí, pero el hecho de haberme visto obligada a parar, a quedarme en casa, a no poder trabajar, en cierto modo ha hecho que conviva mucho con esa niña que guardé ahí”, apuntó.

Motos le preguntó sobre la diferencia entre la artista: Malú y la persona, Lucía. Y la respuesta fue clara: “A Lucía le da vergüenza hasta pedir una botella de agua en un bar, hablar con la gente... Malú se sube al escenario y ahí hay una sensación”, dijo. “Tú has podido disfrutar más o menos del concierto, pero cuando bajas del escenario necesitas que te digan ‘has estado muy bien’ aunque creas que has estado horrible”.

El presentador del programa de Antena 3 entró de lleno en la relación con Albert Rivera y en el ocio. “Soy de series, soy de películas, pero sobre todo me encanta ese momento que te pones una serie y te gusta tanto que te dan las siete de la mañana y te ves la temporada entera. Eso me parece lo más”, respondió, aunque aclaró que esa etapa correspondía más al pasado antes de ser madre. “Cuando tengo que dormir, duermo”, apuntó. A lo que Motos cuestionó sobre Rivera: “Duerme como un rey. Es verdad, duerme bien”, contestó.

“De momento hay democracia. Elegimos una serie y normalmente se empieza a ver al día siguiente, porque cuando te pones a elegir una serie echas una noche”, admitía la cantante sobre la vida familiar.