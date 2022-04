Carlos Sobera y Patricia Santamarina amplían su familia

Carlos Sobera acaba de compartir una feliz noticia. El conocido presentador acaba de ampliar su familia con la adopción de una preciosa perrita que responde al nombre de Martina. Así lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales: “Un nuevo miembro se une a nuestra ya gran familia perruna”. La mascota se incorpora así al feliz hogar que el conductor del recordado ‘¿Quién quiere ser millonario?’ ha formado junto a Patricia Santamarina, su mujer desde el año 2015, y la hija pequeña que tienen en común: Natalia, de 13 años.

Lo cierto es que Martina, la perrita, tiene un aspecto adorable que ha enamorado a sus más de 85.000 seguidores. De hecho, la mascota cuenta con su propio perfil de Instagram, en el que se comparten preciosas imágenes del animal jugando con otros amigos de cuatro patas o, simplemente, descansando.

Además, Carlos Sobera, Patricia Santamarina y su hija Natalia también comparten casa con otros seis perritos además de Martina. “Pinkie y Lobo son matrimonio y han tenido a Laika y a Pelusa. Son razas pequeñas, Bichón Maltés y Yorkshire y los grandes: Sultán, es adoptado, un cruce de Mastín, y Scott un labrador”, explicó en su día a ‘ABC’. El presentador está muy orgulloso de su “familia perruna”, y suele compartir imágenes de sus mascotas en sus redes sociales.

Pero, además de todos los miembros de la familia mencionados anteriormente, también merece una mención especial Arianna Aragón, la primogénita de Patricia Santamaría y Rody Aragón. Sin embargo, Carlos Sobera la considera una hija más y en más de una ocasión ha puesto de manifiesto la excelente relación que hay entre ellos. “Con la separación, muchas familias se rompen para siempre. Yo tengo la suerte de que la mía se quiere mucho. Yo no sólo no he perdido un padre, sino que he ganado otro”, celebró la joven en una entrevista con ‘ABC’.

De hecho, Arianna Aragón y Carlos Sobera compartieron espacio de trabajo en ‘El precio justo’, el mítico concurso que Telecinco recuperó recientemente en su parrilla televisiva, en el que ella ejercía de azafata y él de presentador.