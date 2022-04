Olga Moreno rentabiliza al máximo su entrevista: así pretende ganar más dinero

Tras varios meses de silencio mediático, ayer Olga Moreno dio un paso al frente y se decidió a pronunciarse sobre los acontecimientos que en los últimos tiempos han sacudido su vida, especialmente su separación de Antonio David Flores y la posterior relación de este con Marta Riesco. “Me ha traicionado y me ha decepcionado mucho. No me merecía esto”, espetó a lo largo de una entrevista publicada en la revista ‘Lecturas’, en la que dispara otros muchos ataques contra el padre de su hija Lola. El reportaje ha sumido a toda la familia en una tremenda polémica, pero, teniendo en cuenta lo que ha ganado, de seguro que le ha merecido la pena.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con reputados periodistas, paparazzi y reporteros que conocen bien el mercado, y aseguran que el precio de la entrevista de Olga Moreno “oscila entre los 40.000 y 50.000 euros”. Sin duda, una importante suma de dinero que la ganadora de ‘Supervivientes 2021′ se habría embolsado a cambio de romper su silencio. Pero la empresaria andaluza está decidida a rentabilizar su reportaje lo máximo posible, y ha encontrado nuevas fórmulas para conseguir un plus a través de su reciente exposición pública.

En la portada de la revista, Olga Moreno posa con una llamativa chaqueta amarilla con las hombreras abullonadas. La prenda forma parte del catálogo de su propia tienda de ropa, así que la entrevista supuso para ella una importante forma de hacer publicidad gratuita de su negocio. Además, la andaluza ha publicado el mismo diseño en la cuenta oficial de Instagram de su empresa, promocionando todavía más el ya conocido atuendo. Se trata de una blazer que alcanza los 165 euros, y a pesar de su elevado precio, parece que las ventas se han disparado, puesto que al cierre de este artículo tan solo están disponibles dos productos en stock.

Haciendo balance, parece que Olga Moreno ha salido ganando en lo que se refiere a su economía, pero a raíz de la entrevista tiene unas cuentas pendientes con su familia que deberá solucionar. Fue Rocío Flores quien confirmó en ‘El programa de Ana Rosa’ que se sentía decepcionada con la ex de su padre, no por los ataques que le dedica en su reportaje, sino por no haberle comunicado con antelación que iba a hacerlo .