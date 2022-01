Anabel Pantoja no cierra la puerta a una reconciliación con su marido Omar

No sería a corto plazo, pero Anabel Pantoja no cierra la puerta a una futura reconciliación con su marido Omar. La despedida fue hace dos días, hubo abrazo y llantos, pero no un hasta nunca. El cariño sigue vivo pero han decidido una interrupción temporal de su matrimonio. Mejor dicho, Anabel dio el paso.

En la familia de la colaboradora de “Sálvame” la ruptura ha caído como un bombazo, sobre todo en el caso de la madre de la Pantojita chica, una mujer que pasa por un delicado momento personal y que quiere a su hija con locura.

Ahora que esta ha dejado su casa conyugal en las isla Canarias, se verán más a menudo. Porque Anabel tiene previsto vivir entre Sevilla y Madrid, y en la capital sevillana reside su progenitora.

Ya hemos publicado que en esta separación, asegura la tertuliana de Telecinco, no hay terceras personas, por mucho que Kiko Matamoros insista en que la sobrina de Isabel Pantoja tiene un amante en Madrid.

Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez. FOTO: gtres GTRES

Tampoco existen pruebas de que Omar le haya sido infiel a su mujer. Esto ha sido un desgaste en la convivencia y los dos necesitan un tiempo para recapacitar y tomar futuras decisiones. “El Negro”, como se le conoce, ha salido al paso de esos rumores que le unen a otra mujer: “no es verdad, tengo la conciencia muy tranquila”.

Otras fuentes indican que a Anabel se le quedó pequeño el mundo que le rodeaba en las islas, que sus horizontes son mucho más amplios y quiere abrirse a un universo en el que sus proyectos profesionales tengan más amplia cabida.

En Pozo Izquierdo, Omar, a decir de los suyos, “no lo está pasando bien, necesita poner en orden sus ideas y asimilar todo lo que está pasando.”

En unas imágenes de este mismo lunes, se le ve riendo, pero es una risa cortada por los nervios. Es ella la que ha roto esta unión. Él sigue completamente enamorado.