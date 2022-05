De la guerra a Eurovisión: Así son Kalush Orchestra, los representantes de Ucrania en el certamen

La guerra de Ucrania ha tenido numerosas consecuencias y Eurovisión también se ha visto empañada por el conflicto bélico. Como era de esperar, el país gobernado por Putin ha sido expulsado del concurso musical y Ucrania ha cambiado sus representantes. En principio, iba a representar al país invadido Alina Pash, pero, tras ganar la preselección ucraniana, fue acusada de ser prorrusa. Sus publicaciones en redes sociales acerca de su postura sobre la guerra de Crimea en 2015 han hecho que ella misma acabe retirándose tras la polémica surgida en el país.

Kalush Oschestra son los que van a representar este año a Ucrania finalmente, banda que quedó segunda en la preselección. La banda de rap, con su canción ‘Stefenía’, van a ser los abanderados del país en Turín. “Prometemos a todos los ucranianos que estaremos a la altura de su elección. En tiempos difíciles para nuestro país, daremos a conocer nuestra presencia en el mundo entero”, declararon tras ser reelegidos.

Kalush Orchestra FOTO: UER UER

Aunque no se sabía al cien por cien si Ucrania iba a poder participar en el concurso por el conflicto bélico, finalmente si van a pasar por el escenario de Turín. La banda se siente muy agradecida de poder ser los abanderados de su país. Además, en estos tiempos convulsos, son el portavoz de Ucrania al mundo. Han asegurado en más de una ocasión que están muy agradecidos con la oportunidad y, cuando confirmaron su participación, lo hicieron a través de una actuación callejera condenando la guerra. “Teníamos la incógnita de nuestra participación en Eurovisión debido a la situación de nuestro país. Pero ahora podemos decir con toda seguridad que, tras haber preparado los documentos, estaremos en Turín para actuar en directo. Muy pronto iremos para apoyar a Ucrania en Eurovisión”, comunicaban a todos los eurofans.

Queda muy poco para verlos actuar en Turín y cuentan con muchísimo apoyo. Aunque no sean los favoritos, están muy bien posicionados en el ránking y, aunque no ganen, tienen el cariño y el apoyo de todo el público. “Esperamos a toda la delegación ucraniana y a los artistas con los brazos abiertos, deseando que en mayo la paz no sea solo un concepto, sino algo que ha florecido”, dijo Claudio Fasulo, diector adjunto de la cadena italiana RAI.