Palomo Spain: “Crear la chaqueta de Chanel ha sido una auténtica pesadilla que ha resultado ser un sueño luego”

Ayer veíamos por primera vez el vestuario de Chanel en sus primeros ensayos para la gran final de Eurovisión en Turín. Un diseño de Alejandro Gómez Palomo, conocido como Palomo Spain, que nos ha confirmado que se trata del traje original, a pesar de los rumores de que era sólo una réplica para los ensayos. “Ese es el traje, así funciona Eurovisión. Ese es el que va a llevar el día de la final”, decía.

El ya icónico look, tiene más de 50.000 cristales de Swarovski incrustados, imitando brillantes y rubíes, que adornan el mono negro de lycra y tul y una chaquetilla corta de cuero, con hombreras muy trabajadas y un dibujo que recuerda a bordados tradicionales. Todo en exclusiva para Chanel.

“Me he inspirado en ella, en su baile, en la forma que ella tenía de montarse en el escenario. Y luego por supuesto, en las raíces que siempre miramos, en nuestro ADN, en la forma que tenemos en Palomo de entender España. Y hay mucho de España, hay mucho de la feria, del mes de mayo, del mundo goyesco”, respondía ayer el diseñador a La Razón.

Sin duda lo que más ha revolucionado las redes ha sido esa chaquetilla estilo torera, pieza estrella del vestuario de la representante. Una confección a contrarreloj, en la que han tenido que participar la madre, la tía, e incluso la administrativa del taller del diseñador cordobés, además del propio equipo. Según dice Alejandro, unas 10 personas que han estado durante tres semanas “días y noches haciendo agujeros y taladrando la chaqueta”.

“Esa chaqueta es absolutamente espactacular, lleva como 15.000 tachuelas con cristales de Swarovski. Ha sido una auténtica pesadilla que ha resultado ser un sueño luego”, nos cuenta Palomo.

Bocetos del diseño de Palomo Spain para Chanel Terrero en Eurovisión 2022 FOTO: RTVE RTVE

Debido a la complejidad del trabajo artesanal de incrustar los cristales en el traje, Palomo Spain solo ha tenido tiempo para confeccionar unas hombreras para los bailarines. Ha sido Raúl Amor, figurinista de RTVE, el encargado de completar el look. Para ellas, un body con hombreras; y para ellos, una chaquetilla corta a juego con la de Chanel.

“Soy eurofan, aunque tampoco me vuelvo loco. Pero sí que confío en Chanel, ahora incluso más al conocerla. Creo que tiene muchas posibilidades”, nos ha respondido ante la pregunta de si la ve ganadora. No sabemos qué pasará, lo que sí tenemos claro es que este look quedará en la mente de todos pase lo que pase en el escenario del Pala Alpitour.