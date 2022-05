Kiosco: Elsa Pataky, Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno, protagonistas de la prensa del corazón

La revista ¡Hola! publica en exclusiva el impactante posado de Elsa Pataky con las nuevas propuestas de Gioseppo. La actriz habla con la revista de su familia, sus retos y todas las novedades en torno a su vida. “La vida familiar y disfrutar con mis hijos sigue siendo lo que más me llena; me encanta mi trabajo, pero mi reto siempre ha sido ser la mejor madre posible” “Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad”. Así felicitaba Elsa a su marido en su último cumpleaños. “Por siempre y para siempre”, era el mensaje que le dedicaba el día de San Valentín. Camino de celebrar doce años de matrimonio con Chris Hemsworth, la pareja sigue unida, cómplice y tan enamorada como el día que se dieron el “Sí, quiero” en una paradisiaca playa del Índico, en diciembre de 2010. Vivir en un lugar de ensueño en Australia y estar casada con un superhéroe de Marvel es como de película, desde luego, pero no garantiza que todo sea perfecto. En eso siempre insiste la actriz, hay que construir y es un trabajo del día a día. Siempre hay altibajos, no hay que dar nada por sentado y lo más gratificante es poder crecer juntos, como ellos han hecho.

Además, las fotos de la gran boda de Ramón Hermosilla y Karla Covarrubias, en México. Un gran evento que reunió a Marta Ortega y Richard Gere. Silvia Gómez-Cuétara, una elegante madrina, acompañó a su hijo hasta el altar del exconvento de las Vizcaínas, de Ciudad de México.

¡Hola! publica también en exclusiva las imágenes de Carlota Casiragahi, una elegante madrina de bautizo en St. Tropez. La hija de Carolina de Mónaco amadrinó a la pequeña Zelda Lafon, hija de Tim y Jil.l Lafón.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi pasean su amor por Venecia. Días de vino, rosas y arte, así resume ¡Hola! la última semana de la pareja.

Por su parte, la revista Semana publica en exclusiva una nueva entrega de la entrevista a Olga Moreno. “A mi familia la han destrozado”, afirma la empresaria. “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” supuso un antes y un después para cada uno de los miembros de los Flores, de hecho, desde su emisión ya nada ha vuelto a ser lo mismo para ninguno. Su matrimonio está roto, él ha rehecho su vida con Marta Riesco y los ánimos están más turbios que nunca, por lo que hay muchas cuestiones que aclarar.

Rocío Carrasco ha negado este martes que mantuviera ninguna conversación con Marta Riesco. Además, ha aportado la grabación de las cámaras de seguridad del restaurante donde se produjo la famosa llamada. Desde el pasado viernes 29 de abril, mucho se ha hablado de una famosa llamada entre Marta Riesco, Rocío Carrasco y el director de la revista Lecturas. Fue la reportera quien anunció que días atrás la hija de Rocío Jurado le había llamado para ofrecerle un trabajo profesional que no «iba a poder rechazar». A lo largo de estos días, mientras que Riesco se seguía reafirmando en su versión, el entorno cercano a Rocío Carrasco desmentía cualquier información. Este martes era la propia Rociíto quien se sentaba en el plató de “Sálvame” para decir que ella nunca había hablado con la reportera y además entregaba al programa la prueba que aprobaría su versión y desmontaría la de Marta Riesco.

En Lecturas, y con una sinceridad feroz, Jorge Javier Vázquez destapa las manipulaciones que ha visto a lo largo de los años de los Flores, sin olvidarse del último fichaje del clan, Marta Riesco: “Ha encontrado en Antonio David la horma de su zapato”.

También en Lecturas, Rocío Carrasco niega haber mantenido una llamada telefónica con Marta Riesco y asegura que “Marta es una digna novia del ser, pero me da pena”.

“Diez Minutos” dedica su portada a la Feria de Abril, y más en concreto a Toñi Moreno, feliz y emocionada. La presentadora vive la primera Ferial de su hija Lola que ya tiene dos añitos.

Ademá, Isabel Pantoja, dispuesta a trabajar para pagar su deuda millonaria.Tras salir absuelta del delito de insolvencia punible por el que le pedían tres años de prisión, la tonadillera ha recuperado la fuerza para volver a subirse a los escenarios como la revista ha podido conocer en exclusiva. Con la gira que va a hacer podría hacer frente a la deuda millonaria que tiene con Hacienda.