La conversación de Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco mientras Rocío Flores estaba en ‘Supervivientes’

Jorge Javier Vázquez se ha propuesto desmontar al clan Flores y el presentador está en pie de guerra contra todos los pertenecientes a la familia de Antonio David Flores. Enemigos públicos declarados, Jorge Javier Vázquez no se calla ni una y quiere acabar con todos ellos. En esta última ocasión, el presentador ha desvelado a ‘Lecturas’ las conversaciones que mantenía con Rocío Carrasco mientras Rocío Flores estaba participando en ‘Supervivientes’.

Hay que recordar que, a lo largo del concurso, Rocío Flores pidió en varias ocasiones que su madre la llamase. En ese momento, toda la opinión pública se posicionó con la joven y no nadie entendía por qué su madre no quería saber nada de ella y se mantenía en silencio. Todos fueron muy críticos con la hija de Rocío Jurado hasta que, al año siguiente, se emitió el documental de ‘Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva’, donde la mujer de Fidel Albiac contó sus vivencias y su historia.

Rocío Flores en "Supervivientes Captura de Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha confesado que, cuando Rocío Flores reclamó en directo el cariño de su madre, no se pudo contener y le escribió a Rocío Carrasco, buscando una explicación a su silencio: “Yo le decía: ‘Madre mía, tu hija. Fíjate, cómo está, cómo está llorando desconsoladamente, reclamando tu atención. Esto no se va entender, Rocío. No te digo que la llames en directo, pero la vas a tener que llamar”. La hija de Rocío Jurado no le contestó y se limitó a estar en silencio. Ahora, Jorge Javier Vázquez entiende el por qué.

“Ahora entiendo perfectamente el silencio de Rocío Carrasco, porque Rocío Flores sigue machacando a su madre en cuanto tiene oportunidad”, sentencia Jorge Javier Vázquez contra la hija de Antonio David Flores. “Jamás, desde que la conozco, ha demostrado un mínimo de piedad hacia su madre. Siempre que puede, la trata de mala madre y de mala esposa. Siempre”, afirma tajantemente el presentador de ‘Sálvame’ en la revista ‘Lecturas’.

También ha querido mencionar a Olga Moreno. Jorge Javier Vázquez, que ha compartido muchas horas de televisión con todos los pertenecientes al clan, afirma que la aún mujer de Antonio David Flores ha sido la “cómplice necesaria” del malagueño: “Ha demostrado ser una pésima influencia para que las relaciones entre madre e hija no llegaran a buen término”, sentenciaba.