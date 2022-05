Jorge Javier abandona ‘Sálvame’ tras ser acusado de “acoso” por Marta Riesco

Jorge Javier Vázquez ha decidido abandonar el plató de ‘Sálvame’ en pleno directo tras leer dos mensajes de Marta Riesco en los que acusaba al presentador de “acoso” hacia su persona. Una tensa situación que ha dejado huérfanos a los colaboradores del programa de Telecinco.

Concretamente, desde el programa de Jorge Javier estaban tratando la supuesta llamada que recibió la reportera por parte del director de ‘Lecturas’, Luis Pliego, y Rocío Carrasco. Algo que desmienten desde el entorno de la hija de Rocío Jurado y que el propio Pliego ha querido desmentir a través de su cuenta de Twitter.

Mientras hablaban de ello, Marta Riesco ha querido defenderse y responder al presentador, a través de dos stories en Instagram, tras sentirse “insultada”, “vejada” y “acosada” por el mismo programa: “Hola Jorge Javier los que me estáis poniendo de loca eres tú. Me has llamado trilera, cenutria y que me vais a echar y que me queda poco aquí”.

Stories de Marta Riesco contra Jorge Javier Vázquez FOTO: Instagram

“Stop Acoso. Este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Insultándome, vejándome, y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de La Fábrica de la Tele”, ha escrito la periodista.

Unos mensajes que ha leído Jorge Javier en directo desde ‘Sálvame’ y por los que ha decidido abandonar el programa “hasta que se solucione” esta situación: “No te preocupes Marta Riesco, llegados a este punto yo creo que la cadena tiene que tomar decisiones. Si tiene a un presentador que acosa a una redactora, lo mejor es que se vaya hasta que se solucionen las cosas. Buenas tardes, me voy”.

De esta manera, Adela González ha tomado las riendas del programa durante la tarde.