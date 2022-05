Jaime Peñafiel se “casa” de nuevo a los 90 años

El 13 de junio será un día muy especial para Jaime Peñafiel. Cumple noventa años y quiere celebrarlo por todo lo alto con familiares y amigos. Pero la gran sorpresa se la dará su esposa, Carmen Alonso, el gran amor de su vida, compañera fiel durante más de cuarenta años.

Pues bien, Carmen rememorará el día de su boda con Jaime de una manera que al periodista le causará una gran emoción. El mismo Peñafiel cuenta que “mi mujer quiere tener ese gesto de inmenso cariño, cuando me confesó sus intenciones me sentí el hombre más feliz del mundo”. Es una mujer extraordinaria, siempre a mi lado, en lo bueno y en lo malo, en las duras y en las maduras. Y vistiéndose de novia demuestra que sigue enamorada de un hombre de noventa años. Tengo mucha suerte de que esté a mi lado. Es inteligente, culta, cariñosa… me hace muy feliz”.

Jaime Peñafiel y su mujer

El matrimonio se casó en 1984 en la iglesia de Saint Patrick de Miami, y el banquete nupcial tuvo lugar en los jardines de la casa del cantante Julio Iglesias, que fue el padrino del enlace.

Jaime acaba de sacar al mercado un nuevo libro, ‘Alto y claro’, en el que desvela muchos episodios de su vida con personajes de primera fila, como nuestra Familia Real, los reyes de Jordania, el Sha de Persia, Lady Di, los duques de Alba… Pero, reconoce que “valgo más por lo que callo que por lo que cuento”. Y calla demasiado.