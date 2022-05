Almudena Cid se sincera: “Antes ya viví el sentimiento de soledad y abandono”

Almudena Cid se ha sincerado con la revista “Lecturas” tras su ruptura con Christian Gálvez y ha asegurado que no siente ningún tipo de rencor: “Son muchos años conviviendo con alguien y me he planteado estar un tiempo sola, sin contacto físico. Tengo que saber estar conmigo”, ha dicho.

La exgimnasta quiere seguir con su vida, dejando atrás el dolor de la ruptura y tratando de recuperar la ilusión por todo lo que le espera. Además, Cid ha revelado que ya había sentido el sentimiento de abandono, de ahí que sepa afrontarlo. “Yo pensé que era algo que me ocurría por primera vez porque es un dolor nuevo, pero he encontrado similitud porque el sentimiento de soledad y abandono yo ya lo he vivido en mi ámbito deportivo”, reconoce.

Sin embargo, la ahora actriz, de 41 años, es una mujer fuerte, y gracias a esa fortaleza sabe recuperarse rápidamente de estos “golpes” de la vida. “Por eso avanzo tan rápido”, señala.

De momento, Almudena Cid no plantea enamorarse de nuevo. Su objetivo: “enamorarme de mí”. Está volcada en su trabajo y en el apoyo incondicional que le dan sus familaires y amigos.

La familia de Almudena Cid confesaban en exclusiva a “Semana” sobre la ruptura que «todos los que la queremos estamos sorprendidos». «Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué», señalaron tajantes, en referencia a la relación del presentador con Patricia Pardo.

Están dolidos con Christian y es que hasta unas semanas antes de su ruptura él mostraba su lado más romántico con su mujer. «En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama “tienes las llaves de mi corazón”. Hasta hicieron una reforma en casa», explica a este medio el familiar de la gimnasta. «Christian Gálvez y Patricia Pardo ya estaban juntos», afirmaba otra persona allegada a Cid.