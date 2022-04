Almudena Cid y Christian Gálvez «estaban intentando ser padres»

Almudena Cid “se veía siendo madre” junto a Christian Gálvez. Unos planes que sorprendieron al presentador cuando la exgimnasta se lo dijo en pleno directo ante miles de oyentes de Cadena 100.

Siete meses después Gálvez rompía con Cid, tras quince años juntos. Según la madre de Almudena, durante ese tiempo intentaron ser padres, tal y como ella dice en uno de los mensajes encontrados por “Semana” en su red social.

Un seguidor en redes sociales envió un mensaje a Almudena criticándole que no fuera madre. Mina no pudo evitarlo y contestó: “Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello”.

“Llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal”, dijo la actriz de “Una historia de amor”, al reconocer que se sentía presionada por la sociedad para que fuera madre. Entonces, agradeció a Christian públicamente su apoyo. Cuatro años después, la pareja se ha separado. Su divorcio ya es oficial.

Fue la familia de Almudena Cid, quien contó a “Semana” en exclusiva cómo se había producido su ruptura, la cual dejó desolada a la gimnasta olímpica. “Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué!, dijo muy indignado su círculo más cercano.