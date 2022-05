Olga Moreno, ante su último retoque: “Ahora me lo hago todo”

“Qué mona me estoy poniendo”, ha afirmado Olga Moreno en su perfil de Instagram tras reconocer su último retoque estético con el que está encantada. La exmujer de Antonio David Flores le ha cogido el gustillo al bisturí y tras borrar algunas arrugas de expresión con bótox y someterse a una lipoescultura, ha decidido hacerse un nuevo tratamiento.

Olga Moreno muestra su nuevo retoque FOTO: Olga Moreno Instagra Olga Moreno Instagram

“Mirad como tengo los labios, que todo el mundo me pregunta por mis labios cuando estuve en Honduras, pues he venido a mi centro de confianza a retocármelos porque ya se me ha ido el color. Ahora me los veis muy rojitos pero después se me irá pasando el color y pasado un tiempo cuando venga retocarme la micropigmentación de los párpados, también me retocaré un poquito los labios”, asegura Olga.

Durante su paso por “Supervivientes”, la empresaria llamaba la atención por mostrar siempre los labios pintados y la línea del ojo pintada. Rocío Flores explicó entonces que la sevillana se había hecho una micropigmentación de labios y párpados antes de participar en el reality.

Y, encantada con el resultado de estos días, no duda en afirmar: “Mirad que mona me estoy poniendo. Ahora me lo hago todo”.

A finales de marzo, Olga Moreno y Rocío Flores se sometieron a la vez y en el mismo centro estético a una lipoescultura para remodelar su figura. Además, corregía algunas arrugas de expresión con bótox y ácido hialurónico, una técnica nada invasiva, con la que ha rejuvenecido visiblemente el rostro. El tratamiento dura entre 9 y 12 meses.