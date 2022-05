El brutal enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín

Isabel Pantoja se encuentra de gira por Latinoamérica y ha ido acompañada de su fiel escudero, su hermano Agustín Pantoja. La artista se ha vuelto a subir a los escenarios tras un largo parón y parece que no está disfrutando como debería de la experiencia por culpa de su hermano. Según han narrado en ‘Socialité', la tonadillera ha protagonizado un enfrentamiento brutal con Agustín debido al control de éste que tiene sobre ella.

Isabel Pantoja lleva mucho tiempo encerrada en Cantora junto a su hermano. La tonadillera no está pasando por sus mejores momentos tras la pérdida de su madre, doña Ana, y la situación familiar tampoco le ha ayudado mucho a estar mejor. La gira por Latinoamérica es un buen momento para resurgir y volver a ser la artista que siempre ha sido pero parece que su hermano no quiere que lo pase bien y disfrute de todos estos días. ‘Socialité' ha conectado con un periodista que está siguiendo muy de cerca la gira de la artista por Latinoamérica y ha confirmado que Agustín Pantoja no deja a su hermana ni salir a comer a un restaurante y la artista, harta de este control, no ha dudado en enfrentarse a él.

Isabel Pantoja y Agustin Pantoja antes de volar a Argentina FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Parece ser que Isabel Pantoja está cansada de que su hermano no le deje salir ni mostrarse con la prensa y se ha revelado contra él, ya que, según medios latinoamericanos, éste no le deja ni salir a pasear. A pesar de la prohibición de Agustín Pantoja, la tonadillera salió a hacer una ruta turística junto a su fotógrafo personal y los empleados que le acompañan en la gira y, su hermano, tras la desobediencia de la artista, se enfadó y tuvieron un grandísimo enfrentamiento que hizo peligrar el show de ese día.

Agustín también vivió un duro enfrentamiento muy tenso con el staff del concierto. El hermano de Isabel Pantoja les recriminó a todos los trabajadores de la gira que acompañan a la artista que no le gusta el tono con el que tratan a su hermana. Tras estos conflictos, parece ser que Isabel Pantoja se ha cansado un poco del sometimiento de su hermano, ha dado un golpe en la mesa y le ha plantado cara a Agustín. Quizá la gira por Latinoamérica marque un antes y un después tanto en la carrera profesional como en la vida personal de la tonadillera.