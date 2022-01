René Ramos, del fútbol a la horticultura

Si hay un nombre ligado, inseparablemente, al de Sergio Ramos es el de su hermano René. Conocido por ser su representante, René es el mayor de los tres hermanos Ramos, junto a Mirian, la menor del trío, y también la menos mediática. El mayor de los Ramos es conocido por ser el hombre de negocios de la familia. Desde que Sergio Ramos dio el salto deportivo en 2005, fichando por el Real Madrid por 27.5 millones de euros, su nombre estuvo unido al de René, como un binomio inseparable en el que se entrelazaban familia y negocios a partes iguales. Suyos son méritos como el hecho de haber conseguido para su hermano un contrato millonario –cobraba 12 millones de euros netos por temporada– y suyo también, según algunos, el demérito de haber provocado su salida del club merengue por su mala negociación a la hora de encarar la renovación del central.

El hermano mayor de Ramos es dueño de su propia agencia de representación de futbolistas, «RR Soccer Management Agency», la empresa a través del que dirige la carrera futbolística –aparte de la de su hermano– de jugadores como el defensa del Real Madrid, Marcelo, o el delantero del R.C.D Español, Loren Morón. Para ello utiliza la sociedad Futex 2015, de la que es administrador único. Constituida en 2013, sus números pese a facturar casi 2 millones de euros en el último ejercicio, son más bien discretos. Futex declaró al final de 2020 beneficios por valor de solo 51.755 euros. Pese a ello la empresa posee activos por valor de 2.5 millones de euros. Además de su agencia de representación, René es apoderado Sermos 32, la matriz empresarial utilizada por Sergio Ramos para operar en buena parte de sus negocios. También figura en el Consejo de Administración de Davina Spain, la sociedad creada hace ahora 2 años por su hermano para gestionar el alquiler de su avión privado, que chartea, siempre que no utiliza, a través de un operador privado.

Sergio Ramos, junto a su hermano y representante, René FOTO: Instagram La Razon

Sorprendente negocio

Pero al igual que ocurre con su hermano Sergio, los negocios de René no se circunscriben únicamente al mundo del fútbol. Al margen del paraguas de su hermano, Rene ha emprendido últimamente en un sorprendente negocio: las hortalizas. Para ello y de la mano de un socio, Gabriel Luis Fer, Rene creaba en febrero del año pasado el Grupo Agroindustrial Centenario. En la sociedad, que está radicada socialmente en Almeria, René ocupa el cargo de administrador mancomunado, al 50 por ciento del negocio. Dedicada al «cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos», la empresa es una ambiciosa apuesta por el mundo del campo. Fundada inicialmente con capital social de 800.000 euros, el 16 de noviembre de 2021, los socios se reunían para acordar una ampliación de capital de 200.000 euros, llegando hasta el millón de euros en total. Es pronto aún para conocer datos de la empresa, ya que aún no ha presentado cuentas, pero la apuesta es decidida. René, además, René parece haber llegado a Almería para quedarse. Paralelamente a esta empresa, el hermano del central creó en octubre de 2020, Pino Palmera 2020, otra sociedad en la que figura en este caso como administrador único. La empresa, que tiene por objeto el «comercio al por mayor de frutas y hortalizas», es una sociedad instrumental a través de la que la matriz empresarial, Grupo Agroindustrial Centenario, tiene prevista la distribución de la producción de hortalizas. Así René y su socio cierran el círculo: son productores y distribuidores al mismo tiempo. No es el primer famoso que invierte en el mundo agrícola. René sigue los pasos del diestro José Ortega Cano, que participa como socio del Grupo Alifruit Sabor de la Tierra, una empresa constituida en 2014y radicada en Archena, en plena huera murciana. En el caso del diestro murciano su apuesta ha sido un acierto. En 2018, el último año declarado, la empresa facturaba 11.311.046 euros.

Lorena Gómez y René Ramos, en una foto de archivo FOTO: Europa Press La Razón

En lo personal es un feliz padre de familia junto a la extriunfita Lorena Gómez. La pareja se conoció en 2019 en un concierto del cantante Manuel Carrasco. Unas fotografías cazados caminando abrazados por Madrid, destapaba la nueva pareja. Ella había roto la primavera del año anterior con el jugador del Betis Antonio Barragán, y a él no se le conocía ninguna pareja desde que, en 2016, se separase de Vania Millán. A los 10 meses de iniciar su relación, la pareja compartía, orgullosa, la feliz noticia del embarazo. René y Lorena se convertían en padres en primavera de 2020 de René Jr., que el próximo 2 de mayo cumplirá dos años.