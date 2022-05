Pilar Rubio: “Mi vida es una locura, un no parar desde las siete de la mañana y muchas veces ni me siento para comer, así me mantengo en forma”

En pleno centro de Madrid nos recibe Pilar Rubio pasadas las cuatro de la tarde, en una día de esos de primavera locos que estamos teniendo, con frío, lluvia, sol y calor en un mismo día. Con esos ojos azules que atrapan, unas pestañas XXL y un bañador joya con escote halter que ha combinado con una falda midi de esas de efecto cintura de avispa que tanto nos gustan. Y un detalle muy especial que no nos pasaba desapercibido, un lunar que se ha maquillado encima de labio como homenaje a las modelos de los años 90. Todo ello para presentarnos su tercera colección de baño junto a la firma gallega Selmark. Una línea de bikinis y trajes de baño pensados, según dice Pilar Rubio, “para que sienten bien a todas las mujeres”.

De París a Madrid con más de 60 entrevistas en un día ‘non stop’ para Pilar Rubio a los que nos dice que está muy acostumbrada en su locura de vida, como mujer trabajadora y madre de cuatro niños. Eso sí, de su nueva vida en París, lo que más hecha de menos de Madrid es ese chocolate con churros que se tomaba los domingos. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle a Pilar Rubio!

¿Cómo estás Pilar? Porque esta mañana nos habías traído la lluvia y el frío de París, pero ahora ya ha salido el sol.

Si hija, tu te crees. Nosotros queriendo hacer el posado por la mañana por si llovía y ahora mira que día hace en Madrid.

Has viajado a Madrid para presentarnos tu nueva colección de baño con Selmark y para hacerlo has elegido este precioso bañador de escote halter, con falda midi, para seguir apostando por la idea de convertir la ropa de baño en moda de calle como ya hiciste la temporada pasada.

Exacto, creo que es algo muy importante que tenga esta versatilidad porque son piezas muy especial, únicas, de una alta calidad y creo que tienen que ser bañadores que formen parte de tu armario toda la vida. Son piezas atemporales, hechas con mucho cariño, con mucho cuidado y con mucha profesionalidad. Yo he elegido el modelo ‘Icon’ porque para mi es el modelo joya de la temporada, me encanta el cuello porque favorece un montón, con la espalda abierta, con una lazada enorme que puedes jugar con ella. Puedes darles distintos aires a un mismo modelo.

Lo metes en la maleta de vacaciones y lo puedes llevar a la playa y luego usarlo a modo de body para una fiesta de noche.

Por eso, es que son muy especiales y muy prácticos.

¿Qué has aprendido desde tu primera colección a esta tercera?

Hemos seguido manteniendo cosas, porque teníamos las ideas muy claras, que tengan una alta calidad y que sean versátiles. Sobre todo que realcen la silueta natural de la mujer, que realcen su cuerpo favoreciendo y ayudando con tejidos que hacen que puedan esculpir el cuerpo. Que la mujer se sienta segura, atractiva y sobre todo cómoda cuando va a la playa. Que no esté pensado que se tiene que poner el traje de baño, que tenga ganas de lucir su cuerpo. Con ganas de disfrutar del verano.

Entiendo que muchas mujeres te habrán dicho que gracias a tus trajes de baño ahora están deseando lucir cuerpo en la playa.

La verdad es que con todas las que he hablado me han dicho que como sientan y como recogen el cuerpo. Nunca he escuchado un mal comentario porque están hechos y pensados para que sienten bien y la calidad sea de altísimo nivel. La evolución en estas tres temporadas es que hemos arriesgado en el diseño y en los estampados. No queremos que sea algo clásico, buscamos algo rompedor y que no quieras quitártelo. Yo pienso en mis amigas antes de diseñar y en todas las mujeres que me encuentro.

Esta tercera colección te pilló en plena mudanza a París, ¿cómo te has gestionado para que te de tiempo a todo?

Gracias a la tecnología no hemos tenido problema, además he viajado a los talleres de Vigo para poder ver de primera mano como se hacen las cosas. Los viajes y vivir entre dos países me ha servido para poder inspirarme, para poder darle ese toque rebelde y elegante a la vez que puedes encontrar en París que es la ciudad de la moda. Inspirarme entre París y Madrid.

Y hablando de la ciudad de la moda, y de esa ‘Pili in Paris’ que nos has enseñado en tu cuenta de Instagram a lo Emily. ¿Qué te ha aportado a nivel de moda y que tendencia o prenda te has puesto que antes no?

Pues es verdad que antes no era mucho de zapato bajo y ahora me veo. No eran mis favoritos, pero intento llevar un estilo cómodo porque me muevo mucho por la ciudad para patearla y conocer sus rincones y quiero estar cómoda.

¿Cómo es un día normal en la vida de Pilar Rubio en París?

Mi vida es una locura desde por la mañana, es no sentarme desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche. A veces ni me siento para comer, pero bueno también es una manera de mantenerse en forma.

En ‘El Hormiguero’ que siempre nos presentas las nuevas tendencias, ¿con qué tendencia te quedarías de esta primavera/verano?

Me gusta combinarlas la verdad, no me gusta quedarme solo con una. ¡Qué aburrido! Lo bueno es que hay tantas tendencias que puedes jugar con ellas.

El lema de la colección es ‘El verano te está esperando’, ¿qué verano espera a Pilar Rubio?

Un verano en el que pueda descansar, disfrutar de sitios nuevos y vivir nuevas experiencias con mis hijos.