Rosario Mohedano da más detalles de la propuesta que le hizo Rocío Carrasco

No es ningún secreto que Rocío Carrasco mantiene serias tensiones con buena parte de su “familia mediática”, tal y como ella misma se refiere a sus parientes más predispuestos a pronunciarse ante los medios de comunicación. Sin embargo, parece que su prima Rosario Mohedano se ha librado de la criba y en más de una ocasión ha señalado que su relación con la hija de la Jurado es cordial. Así lo ha demostrado en las últimas horas, cuando ha desvelado que se puso en contacto con ella para proponerle participar en un homenaje a su madre, ‘la más grande’.

“He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocío a ser la exaltadora de mi tía Rocío en 2022. Según ellos, nadie mejor que yo, y lo agradezco, pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece para el 22 de agosto. El año que viene será”, escribió Rosario Mohedano en su cuenta de Twitter. La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito se siente orgullosa de que hayan pensado en ella para homenajear la figura de su tía, pero lamenta que su ocupada agenda le impida aceptar la proposición.

Ahora, Rosario Mohedano ha ofrecido nuevos detalles sobre el homenaje y ha explicado que no se trata solo de cantar unas canciones de Rocío Jurado, sino de una serie de diferentes actos y actividades que no le daría tiempo a preparar en solo dos meses. “La exaltación no es un concierto en homenaje a mi tía, es más parecido a un pregón, exaltando la figura de Rocío Jurado con vídeos, anécdotas, escritos y canciones”, ha comenzado recalcando la prima de Rocío Carrasco.

Además, Rosario Mohedano ha recordado que “todos los exaltadores anteriores han tenido un año para prepararlo”, dejando la puerta abierta a participar en el homenaje el próximo 2023: “Seré exaltadora, pero no este año. Gracias a quien ha pensado en mí para hacerlo, asociación, ayuntamiento y familia”.

De este modo, queda patente que la relación entre Rocío Carrasco y Rosario Mohedano es fluida, pese a los ataques que esta última ha dirigido públicamente a Amador Mohedano, el padre de su prima. ¿Será este vínculo el comienzo de un acercamiento al resto de la familia? ¿Podrá Rosario Mohedano mediar entre ellos?