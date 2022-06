La llamada de Rocío Carrasco a Rosario Mohedano (con propuesta incluida) que no gustará al clan Jurado

Rocío Carrasco se encuentra a la espera de la emisión de la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’. Hace tan solo unos días Mediaset confirmaba que este esperado estreno tendrá lugar el próximo viernes día 17 de junio en Mitele Plus. Estos capítulos se centrarán en la su no relación con la que ella considera “la familia no mediática”, y ya ha anunciado, además, que explicará los motivos que le llevaron a no tener relación con prácticamente ninguno de ellos a raíz del fallecimiento de Rocío Jurado.

'En el nombre de Rocío', la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

Sin embargo, Rosario Mohedano, prima de Rociíto, es una de las excepciones que confirma la regla. La cantante siempre ha mantenido que tiene buena relación con ella y que se cree su testimonio, aunque no comparte la forma, o mejor dicho, el lugar elegido por esta para contar su testimonio.

Lo cierto es que hace tan solo unas horas, la hija de Rosa Benito ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales en el que cuenta que Rocío Carrasco y el Alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, se han puesto en contacto con ella para realizarle una propuesta.

He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocio a ser la exaltadora de mi tía Rocio2022.

Según ellos nadie mejor q yo y lo agradezco pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece para el 22Agost.

El año q viene será — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) June 6, 2022

De esta forma la propia Rosario Mohedano confirma públicamente que, pese a estar emocionada y agradecida por el hecho de que hayan pesado en ella, no estará presente durante uno de los grandes días de Rocío Jurado. Cabe destacar que ese mismo 22 de agosto, en el que la hija de Amador Mohedano hubiese sido la exaltadora de ‘la más grande’, comienza la semana cultural de Chipiona en la que la fallecida artista siempre es la protagonista.

No obstante el acercamiento entre primas es toda una realidad, algo que no gustará precisamente al resto de la familia, quienes siempre han manifestado su implicación con todo lo que tenga que ver con la artista, siendo estos excluidos de algunas de las competencias relacionadas con la figura de Jurado.