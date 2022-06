Los sábados de Lomana: Presidente Sánchez, usted es el único que estorba

El primer día que nuestro insigne Sánchez le dijo a Feijóo que estorbaba, pensé que el que realmente estorbaba era él. Y a él le estorbamos todos los españoles que podemos no estar de acuerdo con sus mentiras y forma de gobernar por libre y sin consultar ni siquiera a sus ministros a los que tiene descolocados. Estorba porque está destrozando España. Estorba porque quiere hacer que los niños en los colegios comulguen con sus ideas socialistas y terminen siendo unos perfectos zoquetes con sus leyes educativas. Probablemente piense que un pueblo ignorante es más fácil de engañar. Estorba porque en la mayor crisis energética se pone de espaldas a Argelia, nuestro mayor proveedor de gas. Estorba porque nos tiene hartos con su chulería, sus mentiras, su Falcon, su postureo, el ridículo que hace persiguiendo al presidente de Estados Unidos que no le ha mirado ni a la cara porque no soporta su Gobierno de comunistas ni sus pactos con asesinos. Estorba porque es el artífice y consentidor de que se ignore nuestro precioso idioma, el segundo más hablado del mundo. Se está quedando solo. Me recuerda a la novela «El coronel no tiene quien le escriba» de Gabriel García Márquez, convirtiéndose en un triste personaje al que nadie cree. Ni siquiera él mismo, porque vive en un mundo irreal. Como «El coronel», cada viernes se pone su traje para el Consejo de Ministros y cuenta las fantasías de su semana.

Lo más patético de todo fue su arreglo con Marruecos. En su paranoia cree que ha sido una jugada maestra de diplomacia y «fair play». Ni siquiera informó a Zarzuela, marginada hasta el último momento de sus intenciones, asestando un duro golpe a los intereses de España en ese país que ha decidido cortarnos el gas en el peor momento. Este pacto con Marruecos ha sido para reparar un tremendo error de su Gobierno, que decidió acoger con nombre falso y sin informar a Rabat, al líder del frente Polisario, Brahim Gali, enemigo de Marruecos y con causas pendientes con la Justicia española. Este desastre provocó el enorme enfado de Rabat enviándonos una avalancha migratoria sobre Ceuta y Melilla. Ahora la avalancha llega a las Baleares desde Argel. El presidente argelino se ha dado cuenta de que Sánchez no nos representa y por eso no toma medidas más drásticas y cierra totalmente el gaseoducto. Abdelmadjid Tebboune dice que no tiene nada en contra de España y los españoles, pero sí en contra de nuestro presidente. Por todo esto y mucho más estorba.

Me llamaron desde París para informarme de la muerte de Olivia Valère, la maravillosa mujer que reinaba en la noche Marbellí con su alegría de vivir, su energía infinita y su enorme generosidad. Tengo muchísimas anécdotas con ella y su segundo marido, Philippe. Olivia era tremendamente femenina y bella. Me cuesta mucho pensar en Marbella sin Olivia. Descanse en paz.