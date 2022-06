Luismi “el chatarrero” bate su récord de conquistas

Nadie le iguala, su número de amigas supera las expectativas, parece un ligón profesional con una agenda de contactos femeninos que ya querrían muchos.

Luis Miguel Rodríguez, más conocido como el chatarrero, ha batido todos los récords en la feria taurina madrileña de San Isidro, donde se le ha visto en distintas tardes acompañado de nada menos que seis mujeres, una por día, y muy distintas unas de otras. Rubias, morenas, castañas, blancas, de color, con el pelo corto, largo, melenita… Todo un alarde de posibles conquistas, eso si, mudas ante las preguntas de los reporteros que pillaron al rey de la chatarra con sus amigas en la puerta de la plaza de Las Ventas.

Luis Miguel Rodríguez en San Isidro FOTO: Jose Velasco Europa Press

Se nota que “el chatarrero” las tiene bien asesoradas para que mantengan la boca cerrada. Ni una sola respuesta, ni un dato que las defina…

Luismi, que se sepa, no tiene pareja fija, pero en su curriculum sentimental aparecen mujeres tan conocidas como Carmen Martinez Bordiu o Agatha Ruiz de la Prada. Curiosamente, y a pesar de sus rupturas, ambas no tienen ni una palabra de rencor hacia el personaje. Al contrario, siempre que se refieren a este hombre lo hacen con cariño y respeto. La ruptura no conllevó rencor ni desafueros.

Dicen que su mejor arma de seductor es su simpatía, su labia y lo divertido que es. Siempre atento con los periodistas, nunca le hemos visto un mal gesto o una airada contestación cuando le abordan. Cae bien y siempre tiene a punto la respuesta indicada.