Amber Heard afirma que aún ama a Johnny Depp, a pesar de la “humillación global total”

“Sí, sí. Absolutamente. Lo amo”, ha afirmado Amber Heard en su primera entrevista a NBC News, tras ser condenada a pagar 10,4 millones de dólares a su exmarido, Johnny Depp, por difamación.

«Lo amaba con todo mi corazón. Lo hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara», dijo la actriz sobre su matrimonio «feo» y «muy tóxico». «Y no pude», le respondió en la entrevista a la periodista Savannah Guthrie. «No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto», insistió la actriz de “Aquaman”.

Amber Heard y Johnny Depp, cuando eran un matrimonio feliz (AP Photo/Joel Ryan, File) FOTO: Joel Ryan AP

«Sé que puede ser difícil de entender, o puede ser muy fácil de entender: si alguna vez has amado a alguien, debería ser fácil», añade.

Amber Heard admite además que el juicio cumplió la promesa de Depp en un mensaje de texto de que vería una «humillación global total» si seguía adelante con sus acusaciones. «Sé que lo prometió… siente como si lo hubiera hecho», dijo.

El juicio por difamación surgió a raíz de un artículo de opinión que la intérprete publicó en “Washingon Post”. Heard insiste que en él no hablaba en concreto de Depp, sino que simplemente prestó su voz al movimiento MeToo que recientemente había surgido. «Era importante para mí no hablar de él, o hacer algo como difamarlo», insistió sobre la pieza que la llevó al juicio. «Tuve abogados, equipos de abogados que revisaron todos los borradores de esto», indicó sobre el artículo de 2018.

Johnny Depp y Amber Heard, durante el juicio por difamación. (AP Photos/Steve Helber, Pool) FOTO: Steve Helber AP

Cuando se le preguntó si quería que Depp fuera una de las «legiones de hombres poderosos que están siendo cancelados», insistió: «Por supuesto que no. Por supuesto que no. No se trataba de él». Pero ahora está «asustada» de que él pueda volver a perseguirla, admitió. «Tengo miedo de que no importe lo que haga, no importa lo que diga o cómo lo diga, cada paso que dé dará otra oportunidad para el silenciamiento», dijo.

Con respecto a sus planes de futuro, Heard afirma que quiere enfocarse en su tarea de “madre a tiempo completo, donde no tengo que hacer malabarismos con las llamadas de los abogados». Cuando se le preguntó qué le diría a su hija, dijo: «Creo que pase lo que pase, significará algo. Hice lo correcto. Hice todo lo que pude para defenderme a mí misma y a la verdad».