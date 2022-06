Karina pide un Festival de Eurovisión senior

En el año 1971, Karina lograba el segundo puesto en el Festival de Eurovisión con su canción ‘Un mundo nuevo’. Hoy se congratula del extraordinario resultado de Chanel y ese tercer lugar conseguido en Turín. El ‘boom’ de esta última no le pilla de sorpresa a la veterana y asegura que “todos los españoles estamos muy contentos por la actuación de Chanel en el festival, es una gran artista y nos emocionó verla, tanto por lo bien que resolvió su participación como por el show montado sobre el escenario. A mí me gustó muchísimo. Nos ha dado una ilusión nueva en Eurovisión, porque nos hacía mucha falta. Las votaciones fueron increíbles, Chanel consiguió el mayor número de votos logrados por un representante de nuestro país en ese certamen musical. Es maravillosa. Su tercer lugar, para mí, es como una medalla de oro”.

Le habrá traído buenos recuerdos de cuando quedó segunda…

Muchos y muy buenos. Por supuesto. Inolvidables.

Dicen que este mismo año quiso presentarse a las eliminatorias para participar en el festival…

Bueno, me hubiese gustado estar en el Benidorm Fest, donde se celebraron las eliminatorias, pero como invitada. Pero nadie me llamó para que fuera. Y el año próximo, a lo mejor, me presento…

Karina FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

Pide una Eurovisión Senior

“Estaría muy bien que organizaran un Festival de Eurovisión para artistas mayores. Apuesto por la gente de mi edad que tenga facultades para participar. Yo lo haría sin dudarlo. Porque el certamen actual está pensado para cantantes jóvenes. Pero yo sigo siendo muy marchosa, solamente tienes que verme haciendo TikTok con mi hija… A mi edad todavía me queda un poquito de energía”, asegura.