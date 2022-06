Kiosco: Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo y el beso que confirma la relación de Sara Carbonero y Nacho Taboada

Larevista “¡Hola!” entra en exclusiva en la romántica boda de tres días de Nuria March y Don Johnston en Londres. Tres vestidos, un crucero por el Támesis, una fiesta en el museo y actuaciones sorpresa. La historia de Nuria March y George Donald Johnston III podría servir de guión para una película de amor. En 2017, el matrimonio formado por Gonzalo Díaz-Rato y Blanca Andrada-Vanderwilde pensó que podrían hacer una buena pareja y decidió organizar una cita a ciegas para que se conocieran. No se equivocaron. Desde entonces, la empresaria española y el financiero estadounidense se volvieron inseparables. Tras cinco años de amor, el pasado fin de semana, protagonizaron una boda de ensueño.

La revista publica también el beso definitivo que corrobora la relación de Sara Carbonero con Nacho Taboada. El amor ha vuelto a la vida de la periodista que ya no oculta su noviazgo con el músico. Desde mediados de abril, se ha venido hablando de una nueva ilusión en la vida de la exmujer de Iker Casillas, tras su ruptura con Kiki Morente. Se trata de un cantante zaragozano, de treinta y cinco años, llamado Nacho Taboada. Aunque varias han sido las ocasiones en las que ambos han sido fotografiados compartiendo planes por Madrid, el entorno más próximo de la presentadora ha venido apuntando durante este tiempo que ambos, simplemente, eran amigos y se estaban conociendo. Sin embargo, después de dos meses viéndose, parece que sus sentimientos han cambiado. No hay más que ver el reportaje fotográfico que publica la revista.

Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo. “¡Hola!” confirma la noticia con las imágenes de la pareja disfrutando de un merecido descanso en alta mar donde la mujer del tenista ha lucido su nueva y reveladora silueta premamá en traje de baño Era un rumor, o, mejor dicho, un secreto a voces.

Miguel Báez “Litri” se refugia en su mujer Casilda Ybarra, en el momento más duro de su vida, tras el fallecimiento de su madre, Conchita Spínola, a penas unas semanas después de la muerte de su padre.

La revista “Semana” dedica su portada a Paz Padilla. La presentadora ha confirmado su vuelta a televisión «feliz y contenta». La humorista empieza una nueva etapa tras su despido fulminante de “Sálvame”.

“Semana” trae también declaraciones exclusivas de Rocío Carrasco, quien afirma que «mi familia mediática no está invitada al museo». El 1 de julio el museo dedicado en Chipiona a Rocío Jurado abrirá sus puertas. Su hija está ilusionada y no quiere esconderlo, eso sí, tiene algo claro: quién sí y quién no está invitado a entrar. «Mi familia mediática no está invitada», ha dicho. Rocío también se ha pronunciado acerca del canon que ella y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, han fijado para ella anualmente por la apertura del museo: 30.000 euros. Estas palabras exclusivas se suman a otras sobre su docuserie, “En el nombre de Rocío”, la cual se estrena este viernes 17 de junio tras mucho tiempo de espera.

Lecturas lleva a su portada las durísimas declaraciones de Kiko Rivera. El DJ no perdona los comentarios que su hermano Fran ha hecho sobre su madre, Isabel Pantoja. “No tengo la culpa de los malestares que ha tenido con mi madre, pero los he sufrido. Le ha dado igual que fuera su hermano. El que no quiere a nadie es él”, afirma. Después de que Francisco Rivera rompiera definitivamente su relación con Kiko, éste ha explotado para defenderse y evidenciar que no va a soportar más desprecios. Sincero como siempre, reitera su perdón a su hermana Isa por la confesión en la que desvelaba: “Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas”, y aclara que no mintió al revelar aquel impactante episodio.

A solo horas del estreno de “En el nombre de Rocío”, Rocío Carrasco ha dado más detalles sobre el testamento inédito de su madre y vuela de un plumazo la excusa en la que se ampara su familia mediática al respecto.

“Diez Minutos” publica en exclusiva las imágenes de Antonio David Flores y Marta Riesco, felices y muy solidarios. La pareja llenó el maletero con bolsas de compra y con ellas se acercaron a la fundación Rais, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas sin hogar. En las instantáneas, la pareja se muestra feliz, enamorada y muy solidaria. Tras este gesto solidario, Antonio David y Marta dieron un paseo por el centro de la capital.