Gloria Camila vence a Rocío Carrasco: el futuro del manuscrito de Rocío Jurado por el que la demandó

El estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, está a la vuelta de la esquina y llegará cargado de novedades. La más importante es que no se emitirá en Telecinco, sino en la plataforma digital de Mediaset, Mitele Plus, por lo que los interesados en seguir escuchando el testimonio de la protagonista deberán abonar una mensualidad de algo más de cinco euros.

Para ir calentando motores, acaba de ver la luz un avance de diez minutos en el que Rocío Carrasco desgrana algunos detalles de lo que se podrá ver en la segunda temporada de su serie documental. Como se podía esperar, la hija de ‘la más grande’ se ha mostrado de lo más dura con buena parte de su “familia mediática”, es decir: Amador Mohedano y Gloria Mohedano, Ortega Cano y Gloria Camila, entre otros.

“Siguen mintiendo en el nombre de mi madre. La han utilizado, han usado su nombre en vano”, sentencia la empresaria, mucho más calmada que en la primera tanda de episodios, en los que narró el supuesto maltrato físico y psicológico al que Antonio David Flores la habría sometido.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Rocío Carrasco acusa a su familia de haber utilizado el bajo estado anímico que ha sufrido estos últimos años “para ir campando a sus anchas. Se han aprovechado de mi dolor, de mi silencio. Se pensaban que sería un silencio perpetuo, y se han dedicado a hacer lo que no tenían que hacer. Lo han hecho porque yo no estaba bien, porque de lo contrario, no se lo hubiese permitido”, recalca en la entrevista previa que se ha publicado en la web de Telecinco.

Aunque está dispuesta a desenmascarar a su familia, asegura que no lo hace por “venganza”, sino por dar a conocer de una vez por todas una supuesta verdad que hasta ahora no se ha contado como realmente es. “Yo no albergo odio. No me han educado en esos valores”, señala.

Rocío Carrasco asegura que ha encontrado documentación suficiente entre los enseres de su madre que servirá para demostrar todas y cada una de sus palabras. Entre esos papeles se encontraría el polémico manuscrito de Rocío Jurado en el que, tal y como se insinuó desde ‘Sálvame’, la cantante no dejaría en muy buen lugar a su viudo, Ortega Cano. Sin embargo, parece que los espectadores nunca verán el texto de ‘la más grande’.

Rocío Carrasco de camino a los Juzgados de Alcobendas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Llegados a este punto, conviene recordar que Gloria Camila llevó a Rocío Carrasco a los tribunales para obligarla a mostrarle ese manuscrito antes de publicarlo. La joven alegaba que se trataba de un documento de Rocío Jurado y que, como hija, también tiene derecho a acceder a la memoria y archivo de la artista. El objetivo de la colombiana era preservar el honor y la intimidad tanto de su madre como de su padre, Ortega Cano, y todo apunta a que lo ha conseguido.

“Voy a mostrar algunos documentos y otros no. Algunos no los voy a mostrar porque ya lo he hecho en el sitio donde tenía que hacerlo”, afirma Rocío Carrasco. “¿En los tribunales?”, pregunta la periodista que la entrevista, a lo que ella responde afirmativamente. Además, asegura que no existe posibilidad alguna de que cambie de idea, aunque advierte de que no hace falta que publique el manuscrito para que los espectadores saquen sus propias conclusiones y conozcan la verdad: “Ya hay información suficiente para llegar a una deducción clara”.