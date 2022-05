Rocío Carrasco amenaza con sacar a la luz toda la verdad sobre el pasado de su hijo David Flores

Rocío Carrasco ha vuelto a la carga este miércoles en ‘Sálvame’ y no ha dudado en ‘disparar’ de nuevo contra Marta Riesco, Antonio David y Olga Moreno, todo ello después de que la periodista y reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ contase la pasada semana que esta le había llamado por teléfono para verse y proponerle un proyecto.

Rocío Carrasco y Marta Riesco FOTO: Gtres

En esta ocasión, la hija de Rocío Jurado ha ido un paso más allá de su guerra mediática contra su ex: “Marta Riesco ha sacado información sobre mi hijo y sobre mis cosas… Ella estaba escudada en que es periodista, pero habría que poner su profesionalidad en tela de juicio porque miente”, ha asegurado tajante desde el plató de Telecinco.

Además, Rocío Carrasco ha querido dar respuesta a la pregunta de Marta de por qué ella no llama a sus hijos, David y Rocío Flores. Para ello, ha asegurado que muy pronto anunciará una noticia relacionada con su hijo que nadie espera, y que contará muchas cosas relacionadas con el joven que nunca han visto la luz pública: “No en mucho tiempo el tema del niño, porque el tema de la niña ya se sabe, se sabrá. Y se sabrá por mí. Y lo contaré yo y lo demostraré yo. Cuándo y dónde, no lo sé. Pero que tengo que demostrarlo igual que el caso de la niña, lo demostraré”, ha deslizado.

Siguiendo con el tema del joven David, Carrasco, la protagonista de la docuserie más famosa de Mediaset ha hablado sobre cómo, según ella, Antonio David cambió el padrón del niño sin su autorización: “Todo el mundo sabe que mi hijo vivía conmigo en Madrid. Yo en 2017 me veo obligada a pedir un histórico del empadronamiento de su hijo y me dicen que mi hijo no está empadronado aquí. Este ser, en connivencia con la de Málaga, que ahora va de pobrecita, empadronan a mi hijo seis meses antes de mi boda sin consentimiento mío. Ya lo he pedido judicialmente”, ha concluido.

