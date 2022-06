La crónica de Marta Robles: El PP arrasa en Andalucía y Mónica Oltra se va bailando…

Lunes

El PP arrasa en Andalucía y los perdedores se consuelan: el PSOE con las estupideces de Adriana Lastra, que explica la victoria popular, gracias a «los ingentes recursos aportados por el Gobierno de España» para afrontar la Covid 19; Teresa Rodríguez con el «macarenazo» (ya saben lo de la paja y la viga), y Juan Marín, pobre, que se va hecho un mar de lágrimas y la dignidad muy alta pero dejando extinguido a Ciudadanos, adjudicándose él solito haber contenido el avance de VOX. Dicen que los políticos son el espejo de la ciudadanía, así que no los juzguen con dureza y piensen qué harían ustedes en el lugar de los perdedores. El ganador por goleada ,Juanma Moreno, ha dicho que su victoria «no va a significar soberbia y prepotencia sino eficacia y determinación», Ojalá. que nadie pierda la humildad, que tenemos muy malos recuerdos de las mayorías absolutas. Con todo, enhorabuena, presidente Moreno. Y también a Feijóo, a quien le honra no haberse atribuido el mérito del triunfo electoral.

Martes

O dimisión o destitución. Ximo Puig ha sido tajante. No es raro. Lo de Mónica Oltra no tiene un pase. Y no solo por su imputación por encubrimiento del abuso sexual a una menor tutelada por parte de su marido, sino por su desfachatez al resistirse a marcharse, con lo implacable que fue con las imputaciones previas a populares, y por rematar la resistencia con un inoportuno y exageradamente alegre bailecito en un mitin de Compromís, previo a las elecciones andaluzas. Pues nada, ya ha presentado su dimisión, «con los dientes apretados. Con la cabeza alta. Y con mucha tristeza». La vergüenza se la ha dejado en casa. Entretanto, la víctima del exmarido ha declarado a ABC: «No guardo rencor a Mónica Oltra ni tengo nada contra ella, pero lo que hizo me parece de ser una mala persona y de no tener corazón». En fin, un caso asqueroso, donde el menor de los problemas, Sra. Oltra es que usted deje su «carguito»… Por cierto, Oltra se va arropada por Irene Montero. La ministra de «Desigualdad» prefiere proteger a su compañera imputada que a la víctima: nada nuevo bajo el sol. La vicepresidenta Yolanda Díaz, en cambio, se ha desligado de ella en su nuevo proyecto político. ¿Qué eso es traición? Aquí la única traicionada y abandona es la víctima…

Miércoles

El asesinato presuntamente perpetrado por el Conde de Atarés y marqués de Perijá, confirma que la violencia machista la sufren mujeres de cualquier estrato social, condición y formación. En este caso las víctimas mortales han sido la esposa de Fernándo González de Castejón y Jordán de Urries y una amiga suya, que han muerto a tiros. El presunto asesino, que se ha suicidado después del crimen, fue detenido en 2018 tras una denuncia de su mujer por malos tratos; pero ahí quedó la cosa... Lo más sorprendente es que alguien denunciado por malos tratos pueda seguir manteniendo su licencia de armas y la posesión de las mismas. De no haberlas tenido, a lo mejor se habría evitado la desgracia. Pero, a lo que voy: este asesinato confirma que la violencia machista se da en todas partes. Por eso son imprescindibles leyes, voluntad y acuerdos de los políticos, para atajarla tanto como sea posible.

Jueves

Anticorrupción archiva el caso de la compra de mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y la izquierda, en vez de aceptar esta decisión tras la pertinente investigación, desolada, se aferra a su denuncia en la Fiscalía Europea, de la que espera otra resolución. Entiendo que alguno diga que no considera ético o estético el asunto…, pero que se sigan empeñando en la ilegalidad parecen ganas de seguir enmierdando el territorio político para obtener beneficios. ¿Qué no digo nada de lo de Jorge Fernández Díaz y Villarejo? Pues eso, que es una mierda; pero yo es que me niego a darle protagonismo a un delincuente psicopático como el ex comisario. Que actúe la Justicia.

Viernes

Mientras la guerra continúa, la Unión Europea confirma a Ucrania su estatus de país candidato. También a Moldavia, por cierto ¿Y qué pasa? Pues que los países que andan a la espera de entrar en la Unión Europea desde hace mucho se mosquean y que Rusia dice que es un asunto interno europeo, pero «que espera que no genere más problemas…» Pero, vamos, lo que no quiere Rusia es que se acerquen a la OTAN. Entretanto, mención especial para el periodista ruso y Nobel de la Paz de 2021, Dimitri Muratov, que ha subastado la medalla conmemorativa del galardón para ayudar a los niños ucranianos afectados por la guerra y que están desplazados por unos 98 millones de euros, siguiendo el ejemplo del Nobel de física Niels Bohr, tras la invasión soviética en Finlandia en 1939.