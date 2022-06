Juanma Moreno, rozaría la mayoría absoluta en Andalucía, según la encuesta de LA RAZÓN

Los colegios electorales acaban de cerrar sus puertas. Con unos datos de participación que han bajado en casi dos puntos respecto a 2018. En torno al 44% de los andaluces han acudido a las urnas este domingo, según el último registro de las 18h. No ha habido incógnitas ni sorpresas. El PP, como vaticinaban las encuestas de esta última semana, se impone como partido más votado en la comunidad y rozaría la mayoría absoluta, según el sondeo a pie de urna realizado por NC REPORT para LA RAZÓN. Los populares obtendrían entre 48 y 52 escaños en el Parlamento andaluz, quedándose tan solo, en la horquilla más amplia, a tres escaños de la mayoría.

El PP de Juanma Moreno reeditaría así a su gobierno, bajo la incógnita de si lo hará con el apoyo de Vox, que sumaría según este barómetro entre tres y seis escaños más que en las elecciones autonómicas de 2018. Macarena Olona conseguiría entre 15 y 18 escaños, convirtiéndose en la tercera fuerza más votada y teniendo en su mano la decisión de investir al presidente andaluz. Vox ya ha avisado que ese escenario no será gratuito. Hasta la abstención implicará automáticamente que los de Santiago Abascal entren en el Gobierno. El PP, de momento, se niega y espera gobernar en solitario. Pero no podría apoyarse en Ciudadanos, que confirma su decadencia al no retener ninguno de los 21 escaños que le llevaron en las últimas elecciones al gobierno autonómico. Los naranjas acumulan tres batacazos desde el terremoto político en Murcia. Madrid, Castilla y León, y ahora Andalucía. La mayoría del votante de Juan Marín ha optado por confiar en el PP, hasta 461.000 votantes se pasarían a esta opción. El PP recoge boto también del PSOE, hasta 107.000 afines socialistas y 85.000 que votaban a Vox en 2018.

Una de las opciones pasaría porque algún partido de la izquierda preste sus votos a Juanma Moreno para la investidura. Hasta ahora, tanto el PSOE como Por Andalucía y Adelante Andalucía se han negado tajantemente a ello. Sin embargo, una abstención simbólica de los socialistas a Juanma Moreno podría sumarles, al evitar así que los populares tengan que depender de Vox. Tendrán que retratarse, por tanto. O facilitar con una abstención un gobierno en solitario del PP o dejar el camino a Vox. El PSOE de Juan Espadas, a pesar de los vaticinios que le anotaban una severa caída, se mantendría entre los 31 y 33 escaños, perdiendo en el peor de los escenarios dos escaños. A pesar de que no baja en más escaños, el resultado de Juan Espadas sería el peor en la historia del socialismo andaluz. Los socialistas son los que mejor retienen el voto, eso sí, hasta 737.000 socialistas ha vuelto a depositar su voto en la urna socialista. 89.000, sin embargo, se ha decantado por la fuerza de Teresa Rodríguez, y 33.000 por Ciudadanos.

No ha habido giro de última hora como vaticinaba la izquierda en estos últimos días. Estos partidos no logran sumar más que el bloque de la derecha, lo que imposibilitaría una alianza para tratar de frenar un gobierno del PP. Todo el arco de la izquierda se queda entre los 40 y los 44 escaños, mientras que el bloque de la derecha retendría entre 63 y 70. En porcentaje de voto, las derechas logran el 53,9% y la izquierda se queda con el 40,5%.

Encuesta Andalucía FOTO: M. Roselló

Y es que la división de izquierda vuelve a penalizar, a la izquierda del PSOE se presentan, por separado, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La confusión de candidaturas y de partidos no ha ayudado a sumar. Por Andalucía, la alianza de izquierdas que suma a Podemos, Izquierda Unida, Más País, entre otros, lograría entre seis y ocho escaños. La coalición es el primer experimento del frente amplio que pretende construir la vicepresidenta Yolanda Díaz para las próximas elecciones generales. Consigue salvar el futuro proyecto, de momento, puesto que las encuestas no daban un mayor pronóstico. Adelante Andalucía, la escisión de Podemos, liderada por Teresa Rodríguez, se queda, a pesar de una campaña en la que han ido de menos a más, con solo tres escaños, perdiendo hasta 14.