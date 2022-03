Nagore Robles incendia las redes con una foto en ropa interior

Nagore Robles ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una foto de ella en ropa interior. La colaboradora, a través de su cuenta de Instagram, ha querido lanzar un mensaje positivo sobre su cuerpo y hacer un alegato sobre la diversidad. Desde que rompió su relación con Sandra Barneda, la vasca ha compartido multitud de mensajes positivos, quizá a modo de animarse también a ella misma.

Así titulaba la foto en ropa interior Nagore Robles: “I feel so fucking sexy, what’s a problem? Ya sabes, si tienes alguno, háztelo mirar. Sentirse como una quiera y lo haga, es la mejor actitud/arma con la que salimos/nos enfrentamos al mundo”. Tras la publicación, ha recibido multitud de comentarios de compañeros de profesión y fans, alabando a la colaboradora y apoyando su discurso.

No es la primera vez que exhibe su cuerpo. Nagore Robles siempre se ha mostrado muy natural en su Instagram y no ha dudado nunca en enseñar su día a día, desde sus entrenamientos como ella recién despierta. Por eso, no ha pillado a nadie desprevenido al ver la última publicación de la vasca.

Aunque la colaboradora televisiva está pasando por un proceso de ruptura, en el terreno laboral le va muy bien. Se ha convertido en la nueva presentadora del último reality de Cuatro, un programa de encontrar el amor y con participantes de las ediciones anteriores de ‘La isla de las tentaciones’, y que seguro que será un éxito y un nuevo triunfo profesional para ella. Sandra Barneda, tras enterarse de la noticia, le felicitó y le mostró todo su apoyo por redes sociales a través de un mensaje, dejando bien claro que, aunque ya no sean pareja, se siguen queriendo y deseando lo mejor en sus vidas y carreras profesionales.

La relación de ellas se gestó en los platós de Mediaset y acabó en el mismo lugar. Así comunicaba la noticia desde su cuenta de Instagram Sandra Barneda: “El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados pero deseándonos lo mejor la una a la otra. Por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento. Muchas gracias a todos”. Una noticia que pilló por sorpresa a todos ya que era una de las parejas más afianzadas de la televisión.