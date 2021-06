El proyecto secreto de Nagore Robles

Desde que fuese expulsada con el 95% de los votos en Gran Hermano 11, Nagore Robles (Basauri, 1983) logró consolidarse como uno de los rostros habituales en los programas de Telecinco. Su carácter polémico, carisma y entrega lograron atrapar por completo a la audiencia, que fue cambiando la opinión previa que tenía sobre la vasca cuanto más la iban conociendo.

Robles fue ganándose su hueco en la cadena gracias a programas como «De buena ley», donde estuvo trabajando casi tres años como colaboradora opinando sobre temas de actualidad social. A su vez, compaginaba esta faceta con los debates de «Gran Hermano». Nagore fue una de las imprescindibles en estas tertulias hasta el año 2017, cuando la versión de anónimos del programa presentado por Mercedes Milá llegó a su fin, aunque cabe destacar que también trabajó durante un tiempo en «GH VIP» con Jorge Javier. Su participación en el reality «Acorralados» cambió el rumbo de su imagen pública. Si en 2009 fue expulsada de «GH 11» casi por unanimidad, con un récord histórico, dos años después se proclamó ganadora del concurso rural que presentaba Jorge Javier Vázquez.

Nagore Robles

Si existe un programa al que Nagore Robles le estará siempre agradecida ese es sin duda «Mujeres y hombres y viceversa», bautizado por sus seguidores como «el programa del amor». Fichó por el programa conducido por Emma García en el año 2013 como asesora del corazón, y desde entonces ambas formaron un tándem perfecto. Implicada, guerrera y polémica a partes iguales, la pareja de Sandra Barneda se convirtió en el reclamo de pretendientes y tronistas que le confiaron en muchas ocasiones sus decisiones más importantes. Fue precisamente en este programa donde a finales de 2019 le nombran presentadora para sustituir a Toñi Moreno por baja maternal. A pesar de que el resultado en audiencias no le acompañó, el público pudo conocer esta nueva faceta de la eterna colaboradora, quien se mostraba especialmente nerviosa en sus inicios como presentadora. Su experiencia (aunque corta) como conductora de un programa y las muchas promociones publicitarias en las que demuestra sus capacidades han llevado a la cadena a premiarla por su compromiso.

Sus seguidores llevan meses preguntando por ella, ya que desde la cancelación de «Mujeres y hombres y viceversa», el pasado mes de marzo, no se la ha vuelto a ver en los diferentes debates de Telecinco, donde era uno de los rostros «imprescindibles». El motivo no es otro que su salto profesional definitivo. Presentará un nuevo formato de actualidad en el que se podrá apreciar su faceta más divertida. «Sobrevivire», que así se llamará, se emitirá en la plataforma Mitele Plus y tendrá su lugar en la madrugada después de las galas de «Supervivientes» de los jueves. En él, Nagore entrevistará a los diferentes invitados, aunque cabe destacar que los protagonistas no serán solo concursantes, sino «influencers» de Instagram o Tiktok muy conocidos, con la intención de atraer al público más joven. Esa es la intención de la cadena con este formato.

Nagore Robles y Sandra Barneda

1,2 millones de fans

Este 2021 está siendo un gran año para Nagore Robles y no solo en lo profesional. A sus trabajos en televisión hay que sumarle su fiel séquito de seguidores con el que cuenta en su cuenta de Instagram -–más de 1,2 millones–. Eso le permite afianzar su imagen pública y colaborar con distintas marcas que quieren contar con sus servicios, aunque lo cierto es que en su caso acostumbra a compartir fotografías de carácter personal, ya sea suyas o junto a su pareja, la también presentadora Sandra Barneda, con quien comparte vida desde hace cinco años. Ambas forman un equipo y sirven de inspiración para muchos jóvenes que se han atrevido a dar el paso de ser quienes son.

Por otro lado, la mediática pareja se distanciará durante más de un mes por motivos laborales. Mientras Nagore se enfrenta a su nuevo reto profesional en España, Barneda no podrá estar a su lado para apoyarla, y es que la catalana se desplazará a la República Dominicana para ponerse a los mandos de «La última tentación», una precuela de «La isla de las tentaciones» con algunos de los participantes protagonistas de las tres primeras ediciones.