El problema de salud que ha tenido en vilo a Nagore Robles

Nagore Robles ha confesado a sus más de un millón de seguidores en redes sociales los motivos por los que durante unos días se ha mostrado algo más alusente. La presentadora y colaboradora de “Secret Story”, que recientemente anunció su ruptura sentimental con Sandra Barneda, (”el amor signfica también aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mútuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja”) ha sufrido un revés, ahora ya sabemos que sin importancia, en su salud.

Ayer, Nagore conocía los resultados de una mamografía y de una ecografía por haberse encontrado un bulto en el pecho: “He estado durante un par de meses con un dolor en un pecho, debido a un bultito duro que me estaba incordiando”. Todo está bien”, y continuaba confesando que se arrepiente por tardar en acudir a una revisión. “Me ha dado rabia reconocer que hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo, no me volverá a pasar”.

Aprovechando este “percance” en su salud, Robles ha aprovechado para concienciar a la gente de la importancia de asistir a sus revisiones médicas, ya que algo sencillo se puede complicar. “Os aconsejo que nos hagamos pruebas con mayor frecuencia para comprobar que estamos sanas y salvas”, ha aconsejado en su perfil de Instagram.