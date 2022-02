Así sana su corazón Nagore Robles tras su ruptura con Sandra Barneda

El pasado 15 de febrero, Nagore Robles y Sandra Barneda anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que habían puesto fin a su relación tras seis años juntas, aunque marcados por algunas idas y venidas. La noticia conmocionó a buena parte de la opinión pública, que veía en ellas una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo. “El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. (...) Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento”, escribieron en sus redes sociales para comunicar la ruptura.

Desde entonces, ninguna de las dos se ha vuelto a pronunciar al respecto, aunque Nagore Robles sí reconoció que se encontraba “en un momento de muchos cambios, donde me están pasando muchísimas cosas importantes en mi vida”. La colaboradora afronta esta etapa “sin prisa ni intención de tapar cualquier emoción”, y con su mejor arma preparada para sanar su corazón: la risa. Así lo ha señalado ella misma en su cuenta de Instagram, publicando unas fotografías en las que parece estar pasándolo en grande durante una noche de copas y cena con amigos.

Todo el que ha pasado por un ruptura amorosa, sabe que no hay nada mejor que pasar tiempo con los seres queridos para seguir adelante, y Nagore Robles parece decidida y preparada para pasar página tras unos meses que de seguro han sido especialmente complicados para ella.

No quieren coincidir

Según sus propias palabras, Nagore Robles y Sandra Barneda llevaban meses separadas antes de hacer pública la noticia, por lo que cabe la posibilidad de que hayan coincidido en el plató de ‘Secret Story’ una vez que su relación se había roto. Sin embargo, después de darse a conocer que su romance ya era agua pasada, la colaboradora dio la espantada en el programa una de las noches en que estaba convocada, después de que el contagio de Carlos Sobera por coronavirus obligara a Barneda a sustituirle como conductor.

Llama la atención que, una de las últimas ocasiones en las que coincidieron en el plató, Sandra Barneda dedicó una especie de ‘zasca’ a Nagore Robles cuando, comentando uno de los conflictos que protagonizaban los concursantes de ‘Secret Story’, aseguró que a ella no le valía “que me digas siete veces lo siento si no lo sientes”, a lo que la presentadora replicó: “No, si ya lo tengo comprobado”.