Almudena Cid desmiente su romance con Gerardo Berodia: “Es una amistad que conocí hace tiempo”

No hay pareja

Las fotografías de Almudena Cid junto al exfutbolista Gerardo Berodia daban por hecho el inicio de una relación. Sin embargo, la exgimnasta lo ha desmentido. “Es una amistad que conocí hace mogollón de tiempo”. Almudena, durante su participación en un evento en unos cines de Madrid, ha explicado que en su vida solo hay buenos amigos que son los que la han ayudado a levantarse tras su ruptura con Christian Gálvez, hace ocho meses.

“Me quedan solo cuatro días más de vacaciones” señalaba Almudena, además de contar sus próximos planes: “Tengo que escribir, una entrega en diciembre, voy un poquito tarde; empezamos con la gira de teatro de Una historia de amor, igual estoy de cover en Ladies Football club, así que empieza otra vez la caña” dice entusiasmada.

“A mí se me han aparecido personas que estaban y, de repente, me han salvado y compañeros que me han sostenido”, decía Almudena en una entrevista con “¡HOLA!”.

Berodia es actualmente agente deportivo, tras colgar las botas en 2019. Jugador del Real Madrid también ha pasado por el Leganés, el Zamora, Ponferradina y el Wilstermann de Bolivia. Se retiró cuando jugaba en el Unión Adarve de Madrid (en la Segunda División).