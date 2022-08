El motivo por el que Tom Holland se aleja de las redes sociales: “Quedo atrapado y caigo en espiral cuando leo sobre mí”

El actor británico Tom Holland se aleja de las redes sociales. El protagonista de “Spider-Man: No way home” quiere ocuparse de su “salud mental”. En un video publicado en su cuenta de Instagram, de unos tres minutos de duración, el actor de 26 años anuncia que ha eliminado de todos sus dispositivos sus perfiles en esta red y también en Twitter.

Tras varias semanas ausentes de las redes, el intérprete ha querido justificar esta ausencia por el daño que en su salud hacen los comentarios que recibe en ellas.

“Hola y adiós… Me he estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre Stem4. Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas que The Brothers Trust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo. Tómese el tiempo para ver mi video, y si se siente inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda resonar, se lo agradecería mucho. Hay un enlace en mi biografía a The Brothers Trust Shop, donde puedes comprar una camiseta y ayudarnos a continuar ayudando a que prosperen estas increíbles organizaciones benéficas. Con cariño para todos, y hablemos de salud mental”, revela Tom Holland.

“Hola chicos. He estado tratando de hacer este video durante aproximadamente una hora, y para alguien que ha pasado los últimos 13, 14 años actuando, sigue siendo complicado… Parece que no puedo decir lo que necesito. Sin usar un ‘um-ing’ y ‘ah-ing’ cada cinco minutos, así que voy a intentarlo de nuevo. Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes y abrumadoras. Me quedo atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí online y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Así que decidí dar un paso atrás y eliminar las aplicaciones”, destaca Holland.

También explicó a sus millones de seguidores que se queda “atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Por ello, decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”.

Tras saltar a la fama por su papel de BIlly Elliot en el teatro, el actor ha participado en grandes éxitos de taquilla como Uncharted (2022), Cherry (2021), El diablo a todas horas (2020) y En el corazón del mar (2015), además de dar vida al superhéroe Spider-Man.