Tom Holland: “Cada mentira sobre Spider-Man me pesaba más que la anterior”

Es casi imposible calcular la popularidad en términos cuantitativos y homologables, pero bien vale un esfuerzo. La búsqueda de su nombre en Google nos devuelve más de mil millones de resultados. En Instagram, son más de 60 millones de personas las que están atentas a sus novedades. Y, quizá de manera más significativa, se acaba de convertir gracias a “Spider-Man: No Way Home” en el protagonista de la película más vista de la historia de la taquilla estadounidense. Tom Holland (Londres, 1996) goza de tanta popularidad que hasta la Academia de Hollywood, recinto casi hospitalario de la fama en tiempos de escrutinio cancelador, le ha considerado para presentar la ceremonia de los Premios Oscar, el próximo 27 de marzo. Con más de diez años de carrera a sus espaldas (se paseó por nuestros Goya siendo un crío gracias a “Lo imposible”), una formación como bailarín que deja ver de vez en cuando y un carisma capaz de auparle como “the next big thing” en la industria del séptimo arte, Holland recibe ahora su encargo más complicado: en “Uncharted” se convierte en Nathan Drake, protagonista de la popular serie de juegos homónima.

Después del experimento que resultó “Cherry”, en la que expandía sus dotes más allá del universo vengador pero que se estreno en AppleTV+ (”streaming”), el “trepamuros” del momento visitó nuestro país para la promoción del filme, en el que comparte escena con Mark Wahlberg y nuestro Antonio Banderas, y charló con LA RAZÓN sobre su carrera, la experiencia “marvelita” como fenómeno global y hasta de ese “biopic” de Fred Astaire que tiene en el horizonte. Tom Holland, sin red.

En la carrera por encontrar la mayor fortuna del mundo, ten cuidado en quién confías. Tom Holland y Mark Wahlberg protagonizan #UnchartedLaPelícula. Exclusivamente en cines 11 de febrero. @playstationes pic.twitter.com/TLpP9Thnd5 — Sony Pictures España (@sonypictures_es) January 27, 2022

-Las escenas de la película parecen muy complicadas de rodar, a nivel de acción. ¿Se ve interpretando este tipo de escenas de un modo habitual en su carrera, como hace Tom Cruise?

-Fue muy complicado, sobre todo en lo que se refiere al diseño, para saber cómo lo hacíamos más que qué hacíamos. Fueron varias semanas de trabajo, colgado de las cajas que se vieron en el adelanto, cayendo de ellas, siendo atropellado por un coche… No fue especialmente divertido, no, pero la recompensa es increíble. Ver esa escena en la película, en su resultado final, es impresionante. Te quita el aliento. No creo que nunca llegue al nivel de espectacularidad de Tom Cruise, pero sí es alguien a quien me gustaría parecerme.

-Tengo que preguntarle. Durante la promoción de la secuela de “Spider-Man: Lejos de casa” usted dijo no saber quién era Pedro Almodóvar. Después de rodar junto a Antonio Banderas y en Barcelona. ¿Ya es usted consciente de la importancia de su filmografía?

-Una vez más. Vamos allá (ríe). Desconozco su cine y no he visto todavía “Madres paralelas”, pero me han explicado que Penélope Cruz está increíble en ella, entonces es una prioridad en mis siguientes visionados. Tengo muchas ganas de verla.

-¿Cuál era el mayor reto de “Uncharted”? ¿Qué consideró lo más difícil?

-Creo que no hay una escena en particular que me costara más que las demás. Quizá por el volumen, la cantidad de coreografías que implicaba toda la película como un conjunto. Tuve que llevar el arnés durante mucho tiempo. Nunca estaré cómodo con el arnés, pero rodar con él durante seis semanas ha sido casi traumático. Brutal. Pero hay una buena causa detrás de ello, o sea que merece la pena. Queremos que esta película sea lo más exitosa posible, y si eso exige un sacrificio de más, yo encantado.

-El Nathan Drake de la película es una versión muy joven. Y usted rodó justo antes de volver a ser Spider-Man. ¿Cómo separa en su cabeza a ambos personajes?

-Fue duro. Cuando llegué al rodaje de Spider-Man tuve que, en cierto modo, desaprender todo. Nathan camina de otra manera, más segura quizá, con más confianza. Peter Parker tiene las ideas menos claras. Fue difícil la transición, pero a fin de cuentas soy un actor y ese es mi trabajo. Siempre habrá paralelismos entre los personajes, pero tienes que apoyarte en ellos precisamente para poder diferenciarlos y que el público perciba tu trabajo como intérprete.

Mark Wahlberg y Tom Holland, protagonistas de "Uncharted", que llega hoy a los cines FOTO: SONY SONY

-Las películas basadas en videojuegos no siempre son bien recibidas por la crítica y el público. ¿Cómo reaccionó cuando le seleccionaron para el papel?

-Estaba tan emocionado como asustado, porque era consciente de esa especie de maldición que arrastran las películas basadas en videojuegos. Me interesaba que el estudio fuera a atacar la película desde un ángulo un poco distinto a lo que se había hecho antes, que quisieran contar una historia que no aparecía en ninguno de los videojuegos. Creo que si las películas anteriores no han tenido mucho éxito de crítica o audiencia es porque intentaban recrear la experiencia del juego, copiaban el juego. Nosotros hemos ido un paso más allá. Y creo que los aficionados a la saga “Uncharted” lo sabrán apreciar. Así como también quienes no tengan ni idea de quién es Nathan Drake.

-¿Hay alguna anécdota del rodaje de la que guarde especial recuerdo?

-Recuerdo una escena con Tati Gabrielle, que interpreta a Braddock en la película, en la que me da una patada en el pecho. Después de la sexta toma le pregunté: ¿Tienes algún tipo de formación específica en karate? Y resulta que es cinturón negro en esa disciplina. Por eso sus patadas estaban doliendo tanto.

-Esta su primera gran película en cines como protagonista, más allá de Spider-Man y Marvel. ¿Lo toma como un desafío o como una oportunidad?

-Como ambas cosas. Es una oportunidad enorme, una propiedad intelectual inmensa que encima es venerada por mucha gente alrededor del mundo. Pero claro, también debo ser el personaje principal de una película en la que ya no cuento con la red, literal, de seguridad de Spider-Man. Es una apuesta muy, muy grande. Y estoy muy orgulloso de la decisión, sea cual sea el resultado, porque creo en el proyecto y en la película. Ahora mismo, soy al único al que tengo que convencer y lo he hecho.

-Llevamos mucho tiempo sin viajar, algo que en su película se hace todo el tiempo. ¿Cree que ello ayuda en tiempos en los que no podemos movernos mucho?

-Es uno de los motivos por los que hemos hecho la película. Trata de escapismo, sí, y de exploración. Durante los últimos dos años hemos vivido encerrados, claro está, por una buena razón, pero encerrados al fin y al cabo. Vacunados y con cuidado, el cine es una experiencia maravillosa para reencontrarnos con los viajes y ver Barcelona, Nueva York o las playas de Filipinas.

Tom Holland, el pasado miércoles en el Teatro Real de Madrid - Isabel Infantes / Europa Press FOTO: Isabel Infantes Europa Press

-Usted siempre se ha llevado bien con sus compañeros de elenco, o al menos así ha trascendido. ¿Cómo ha llevado la experiencia con Mark Wahlberg? ¿Cómo trabajaron la confianza entre sus personajes?

-Fue fantástico. No creo que haya nada peor que intentar falsear la química, así que tuvimos suerte de llevarnos bien desde el principio. Nuestra química fue muy natural, y la relación entre Nathan y Sully en realidad nace y vive durante la película. Del mismo modo que en el videojuego. Fue una oportunidad maravillosa.

-¿Cómo llevó lo de mentir repetidamente durante todo el proceso de “Spider-Man: No Way Home” para no revelar ningún “spoiler”?

-Fue duro, y llegó a ser frustrante a veces. Entiendo por qué todo el mundo lo preguntaba, y no podía enfadarme por eso, pero fue muy duro. Cada mentira me pesaba muchísimo, y tuve que hacerlo durante casi dos años. Me alegro de que lo mantuviéramos en secreto pese a las filtraciones. Y soy muy escéptico respecto a quien pueda creer que fueron filtradas a propósito, nadie dentro del equipo intentaría dañar un proceso tan bonito.

-Ruben Fleischer, de “Uncharted”, fue también el director de “Venom”. ¿Veremos a su Spider-Man cerca del simbionte?

- (Silencio, gesto de “labios sellados”)

-¿Nos puede adelantar algo sobre el “biopic” de Fred Astaire que protagonizará?

-Está todavía en desarrollo y estoy atado ya al proyecto. La está haciendo la productora Amy Pascal, con la que me une una relación muy buena. Y con Sony, por supuesto. Todavía no tenemos guion, porque el proyecto está muy verde, pero es emocionante. Tengo una gran educación en el claqué y será una oportunidad de mostrarlo y volver a conectar con ello. Ahora mismo me marcho a Nueva York de nuevo a rodar “The Crowded Room”, que es una serie maravillosa. Con unos guiones geniales. Me espera un buen año.

*Esta entrevista se realizó en formato de mesa redonda junto a otros medios.