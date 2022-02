Tom Holland desvela en “El Hormiguero” el gran defecto del traje de Spiderman

“El Hormiguero 3.0″ volvió a los tiempos prepandémicos y tiró la casa por la ventana con la visita de Tom Holland al programa de Antena 3. El actor venía a presentar “Uncharted”, que llega a los cines el 11 de febrero, aunque era difícil sacar de la cabeza a Spiderman al verlo. “Si me preguntas si me quedo con Spiderman o con Indiana Jones, me quedo con Spiderman”, contestaba enseguida a Pablo Motos.

“Uncharted” es una película que está en el top de acción basado en la exitosa saga de videojuegos del mismo nombre que cuenta la historia de cómo un ladrón es reclutado por un veterano cazatesoros para recuperar una fortuna perdida por Fernando Magallanes hace 500 años. Como videojuego ha vendido 40 millones de copias en el mundo. “Para los fans es una historia nueva y para los que no es una historia de orígenes”, apuntaba el actor.

”¿Qué tuviste que aprender a hacer en esta película?”, le preguntó Pablo Motos. El invitado le contestó entre risas que “a caerme de cara, en casi todas las escenas me pasaba y me chocaba contra el suelo, una caja...”.

El malvado Uncharted lo interpreta Antonio Banderas y, aunque descubrió después que no coincidían a la hora de rodar lo pidieron: “Estaba emocionado por trabajar con él y hablé con el director para hacer, por lo menos, una escena juntos”.

¡40 minutos para quitarse el traje! @TomHolland1996 no ha conseguido que le pongan una cremallera en el traje de ‘Spider-Man’ #UnchartedEH pic.twitter.com/sN40IphKTo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2022

Si algo no se olvida es que Tom Holland es el gran Spiderman y tardaron poco en hablar de ello, con mucha gracia por las incomodidades del traje. “El de Superman tiene cremallera”, inquiría Moto, “Sí, es un pequeño detalle que siempre se les olvida” recordaba Holland, “a ver si para la próxima vez”. Mientras recordaba que tarda entre “30 y 40 minutos en ponerme el traje de Spiderman. Y eso que ya tardo menos”. Un pequeño gran detalle que parecen olvidar siempre a la hora de confeccionar el traje de la película más taquillera del año.

Después de la entrevista llegó la parte fuerte del programa y esa capacidad de sorprender al invitado, antes de que Tom Holland prosiga con la promoción rumbo a Roma.