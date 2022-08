Belén Esteban ya tiene fecha para su regreso a la televisión

Belén Esteban lleva unos meses apartada del foco mediático por problemas de salud. La tertuliana de ‘Sálvame’ sufrió una fractura en la pierna que se le complicó y tuvo que ser operada con un diagnóstico delicado y con una larga recuperación. La de Paracuellos ha pasado por uno de los momentos más complicados de su carrera profesional pero por fin, después de un largo tiempo, vuelve a la palestra mediática.

Tras un largo verano, Belén Esteban regresa a ‘Sálvame’ el 5 de septiembre. La colaboradora ha disfrutado de unas largas y relajadas vacaciones con los suyos y vuelve a su programa dispuesta a darlo todo. Así anunciaba su regreso la ‘princesa del pueblo’ a través de un comunicado desde su cuenta de Instagram:” De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna como me ha dicho el médico, paseos y nadar. Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa @salvameoficial con muchas ganas. Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, pero ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida”.

Junto al texto, la colaboradora ha añadido un carrusel de fotos de su verano, en las que aparece muy feliz y contenta en la playa y con su marido Miguel. Sin duda, este tiempo forzado de parón le ha servido para dedicarle tiempo a los suyos y poder disfrutar de ellos plenamente. La lesión no le ha impedido irse de vacaciones y disfrutar de un verano con los suyos.

No es la primera vez que vemos a Belén Esteban acudiendo a planes con muletas. Su fotografía en el concierto de Rosalía junto a la artista y Pedro Almodóvar dio la vuelta al mundo y se convirtió en viral. La de Paracuellos no quiso perderse la actuación de la catalana en Madrid y, pese a estar recuperándose, acudió al evento para disfrutar de la gira ‘Motomami’ de la artista, de quien es gran amiga. Ahora, y tras unos meses de parón, Belén Esteban regresa a su puesto de trabajo con más fuerza que nunca y con mucho entusiasmo e ilusión.